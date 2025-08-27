Elecciones 2025: cuáles son los montos que recibirán autoridades de mesa y delegados

Con las elecciones legislativas nacionales a la vuelta de la esquina, el Gobierno nacional definió los montos que percibirán quienes participen como autoridades de mesa, delegados judiciales y delegados tecnológicos durante la jornada electoral.

Según la Resolución 347/2025 publicada en el Boletín Oficial, los pagos varían según la función desempeñada:

Autoridades de mesa: $40.000 por la jornada electoral. Quienes asistan a capacitaciones oficiales recibirán un adicional de $40.000.

Delegados de organización: $80.000 por su labor durante la elección.

Delegados judiciales: $40.000 por reportes especiales enviados a la Cámara Nacional Electoral.

Delegados tecnológicos: $120.000 por verificar la identidad de los votantes mediante sistemas biométricos.

Los pagos podrán realizarse en efectivo, transferencia bancaria o billeteras virtuales, y podrán cobrarse hasta 12 meses después de la elección. Pasado ese plazo, se pierde el derecho al cobro.

El objetivo de esta medida, según explican desde la Justicia Nacional Electoral, es incentivar la participación y asegurar que todos los involucrados reciban la capacitación necesaria para garantizar un correcto desarrollo de los comicios.

Para más información sobre el cobro de viáticos y la inscripción de autoridades de mesa, los interesados pueden consultar el sitio oficial del Correo Argentino.