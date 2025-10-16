El Sindicato de Petroleros respaldó la propuesta del frente “Defendamos Tierra del Fuego”

Luis Sosa y la conducción del gremio expresaron su apoyo al candidato Gastón Díaz en un encuentro con trabajadores, donde coincidieron en la defensa del empleo, la industria y los derechos laborales.

La Comisión Directiva del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, encabezada por su secretario general Luis Alberto Sosa, manifestó su respaldo al frente Defendamos Tierra del Fuego durante una reunión realizada en el histórico quincho del gremio, de la que participó el candidato Gastón Díaz junto a trabajadoras y trabajadores del sector.

Durante el encuentro, se abordaron temas vinculados al desarrollo industrial, el empleo y la situación del sector energético, en un espacio de diálogo donde Díaz escuchó inquietudes y propuestas de los presentes.

Sosa destacó la trayectoria de compromiso del candidato con el sindicato, recordando que “Gastón es un compañero que siempre estuvo junto a los petroleros; se inició como abogado representando a este gremio y conoce de cerca nuestras luchas”.

Por su parte, Díaz puso en valor el trabajo de Sosa y de la actual conducción sindical, resaltando el rol de Gerardo Ovejero y René Vergara. “Este gremio es ejemplo de coherencia, lucha y conducción. Siempre tuvo claro que defender a los trabajadores es defender a Tierra del Fuego”, afirmó.

El candidato también reiteró su compromiso con la defensa del empleo, la producción y la soberanía provincial: “Voy a llevar la voz de los trabajadores al Congreso. A Tierra del Fuego vinimos a trabajar, a formar una familia y a construir comunidad. El trabajo es dignidad y es ejercer soberanía”, expresó.

Finalmente, Luis Sosa ratificó el acompañamiento del sindicato al espacio político que encabeza Díaz, subrayando que “Defendamos Tierra del Fuego representa los valores que sostenemos cada día: la defensa del trabajo y de la producción nacional”.