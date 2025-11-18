«El sector privado no puede esperar más», dijo Von Der Thusen

El Legislador Raúl Von Der Thusen analizó la crítica situación que atraviesa el sector privado de nuestra provincia y consideró necesario «avanzar urgente en herramientas que permitan darle un respiro al motor económico que tiene Tierra del Fuego».

En este sentido, expresó que «las demandas del sector privado no pueden esperar más y esto no es en contra de nadie, sino que es comprender de una buena vez la crítica situación que atraviesan y que están al límite. El complejo escenario de los comercios del rubro de vestimenta, juguetería, tecnología, gastronomía, recreación e incluso la propia industria, deben ser una de las mayores preocupaciones de quienes hoy ocupamos un cargo».

«Hoy el impacto más fuerte de la recesión se observa en los comercios que, no solo dejaron de vender, sino que tuvieron que reducir su personal con todo lo que esto implica. El recurso humano es lo más importante para llevar adelante un emprendimiento y sin embargo más de 500 trabajadores ya fueron despedidos en el sector mercantil; a esto se suman los miles de empleos perdidos en la industria electrónica y del sector textil que cada vez está peor con cierre de fábricas y el caso de Blanco Nieve que pasó hace una semana. La realidad es que esto no da para más y debemos actuar urgente», advirtió.

Von Der Thusen sostuvo que «a la caída brutal de ventas que sufrieron los comercios, también se ven perjudicados por la burocracia municipal y provincial, y por ciertos controles que se aplican en base a criterios de normativas que ya están desactualizadas. Para esto, ya estamos trabajando con la concejal Florencia Vargas para atender este tema y dar herramientas más dinámicas para el sector comercial que, por ejemplo, quiere habilitar su local y en algunos casos se encuentran con muchas barreras».

Finalmente, remarcó que «si bien hay dos iniciativas ingresaron a la Legislatura y que buscan generar un alivio fiscal en los contribuyentes, entiendo que debemos avanzar lo más rápido posible porque se acerca fin de año y hoy el sector privado no está encontrando esa respuesta del Estado que definitivamente podría implicar no solo en un alivio en quienes lo integran, sino también en los trabajadores fueguinos que dependen del mismo».