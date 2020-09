El PJ fueguino realizó el primer congreso virtual con récord de convocatoria

Durante la noche del día miércoles se realizó el primer congreso partidario a nivel nacional del PJ Fueguino con una participación récord de 56 congresales sobre un total de 60.

El Presidente del Congreso partidario, Juan Carlos Arcando, ponderó que fue “el primero a nivel nacional que se realiza de manera virtual y marca un antes y un después en este sentido, para todos los partidos políticos, no solo para el PJ. Esta experiencia sirve de aprendizaje para otros partidos políticos también. Por eso fue una satisfacción, porque de 6o congresales que integran el Congreso, 56 estuvieron presentes, entre los ausentes, dos informaron que se debía a razones de salud. Fue el Congreso más numeroso en toda la historia de nuestro partido”.

Arcando explicó que “la necesidad del Congreso partidario era una obligación que teníamos porque no es constitucional prorrogar mandatos, que están próximos a vencer. En esta situación de pandemia, tuvimos que hacerlo de manera virtual, con todas las consultas correspondientes a la justicia federal y provincial. Se adoptaron las sugerencias y los requisitos que nos pidió la justicia. Un grupo de compañeros presentó una modificación a la Carta Orgánica del partido, que fue aprobada por unanimidad”.

Además el Concejo provincial también se reunió previamente y presentó un calendario electoral, que fue aprobado por la totalidad de los congresales. “Se tomaron todos los recaudos, cada congresal tuvo que ingresar con video con su nombre correcto. Se cubrieron todos los aspectos de un congreso de estas características. Al seguir el reglamento interno de la Cámara de Diputados de la nación, ese reglamento no permite que personas que no sean congresales puedan ingresar al sitio. Igualmente se grabó todo para que lo tenga la justicia y oportunamente se hará público para que lo pueda ver quien quiera” explicó Arcando.

MODERNIZACIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA

En relación a la modernización de la Carta Orgánica que fué aprobada también en el día de ayer, Arcando explicó que las medidas más importantes que se definieron fue la “modernización de la Carta, incorporando nuevas secretarías como la secretaría de Soberanía Territorial, que se va a llamar Antártida, Malvinas e islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes, la secretaria de Turismo, la de Educación y Cultura, la secretaría de Ciencia y Tecnología, la de Políticas Universitarias, la de Hábitat y Vivienda, la secretaría de Ambiente, de Inclusión, y una Comisión Técnica Profesional”.

“Hemos creado también el rol de los compañeros mandato cumplido, que es como un órgano de consulta permanente del Partido Justicialista. Hemos reconocido el derecho al voto de los afiliados de entre 16 y 18 años, para que así como pueden votar en las elecciones nacionales y provinciales, también puedan hacerlo en la interna partidaria. Hemos reconocido a las 62 organizaciones como uno de los brazos fundamentales dentro del Partido Justicialista” reseño Arcando.

PRÓXIMAS ELECCIONES

También se aprobó el llamado a elecciones para el 20 de diciembre, “siempre y cuando no se logre una lista de Unidad, ya que si se logra la lista de unidad, se proclamará y asumirá directamente la conducción del partido” destacó Juan Carlos Arcando.

Asimismo, explicó que hasta que se lleven adelante las elecciones, “continúan en el cargo las actuales autoridades por la pandemia y por una acordada de la Cámara nacional electoral hasta que se puedan realizar las elecciones internas”.

De todos modos, el Presidente del Congreso, explicó que “teníamos que hacer este proceso con los congresales, porque si no lo hacíamos podíamos incurrir en una infracción, lo que podría haber generado las condiciones para una intervención de la justicia federal. Para evitar que eso suceda, había que llamar a elecciones y por eso, lo hicimos de esta manera”.

APOYO A WALTER VUOTO

En relación al pedido para que el intendente Walter Vuoto asuma la presidencia del Partido Justicialista, Juan Carlos Arcando señaló que “se tiene que dar la lista de unidad. necesitamos madurez de los dirigentes para lograr ese consenso. Yo si tengo que ser el primero en dar un espacio, lo voy a hacer. Mis pretensiones personales están en la búsqueda del consenso de la lista de unidad. Nosotros vamos a hacer lo que hicimos históricamente, que la presidencia del partido la ocupe quien ejerce un cargo electivo más relevante en ese momento. En este caso, la persona es Walter Vuoto, por eso muchos dirigentes históricos dentro del Partido Justicialista se han expresado de esta manera”.

“En esta situación en la que vivimos, apelo a la madurez de los dirigentes. La antigüedad partidaria de nuestra carta orgánica es algo muy importante, que pide 4 años de permanencia. Chiquito Martinez fue presidente del PJ porque en ese momento era el cargo más relevante que tenía el peronismo en la provincia. En algún momento el Presidente fue de Rio Grande, otra veces los compañeros de Ushuaia. Siempre se dio de esta manera. No hay una imposición de nadie” finalizó Juan Carlos Arcando.