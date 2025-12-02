El Municipio de Río Grande y UNTDF acercan orientación universitaria a los barrios

El Municipio de Río Grande y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) impulsan una nueva propuesta conjunta para acompañar a las juventudes y a toda la comunidad en el camino hacia la educación superior. A través de “La Uni en los barrios”, equipos de la UNTDF se trasladarán a distintos puntos de la ciudad para brindar información, asesoramiento y acompañamiento personalizado.

La iniciativa se desarrollará a lo largo de tres jornadas. El miércoles 3 de diciembre, la atención será en el Centro Comunitario Municipal Malvinas Argentinas, ubicado en Cabo Peña N.º 562 de Chacra XIII. El jueves 4, la propuesta continuará en Casa de Jóvenes, en Isla de los Estados N.° 1195 de Chacra II. Finalmente, el viernes 5 de diciembre la actividad llegará al Espacio Joven Zona Sur, en El Alambrador N.º 204. En todos los casos, el horario de atención será de 17 a 19 horas.

Durante cada encuentro se habilitarán puntos de preinscripción y orientación universitaria para todas las personas interesadas en comenzar sus estudios en 2026. Los equipos brindarán información sobre la oferta académica de la UNTDF, los requisitos de ingreso, los programas de acompañamiento y todo lo necesario para ayudar a las y los estudiantes a elegir su carrera y completar el proceso de preinscripción.

Con esta colaboración, la UNTDF y el Municipio profundizan un trabajo articulado que apunta a garantizar más oportunidades educativas, promover la igualdad de acceso y acompañar el proyecto de vida de quienes estén dando sus primeros pasos hacia la universidad.