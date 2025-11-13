El Municipio y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación afianzan vínculos para la promoción protección de los Derechos Humanos

En la ciudad de Buenos Aires, el intendente Martín Perez firmó un convenio de colaboración con el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, representado por su titular y máxima autoridad, la doctora Stella Maris Martínez. Dicho acuerdo tiene como fin el diseño e implementación de acciones conjuntas orientadas a la promoción y protección de los derechos humanos.

Este convenio entre el Municipio y el Ministerio Público de la Defensa constituye un hito en materia de articulación de políticas públicas para la ciudad, ya que implica una labor conjunta con la máxima autoridad federal del país en materia de promoción y protección de los derechos humanos.

En este sentido, la gestión del intendente Martín Pérez continúa consolidando una agenda de trabajo que pone en el centro a las personas y sus derechos, impulsando políticas públicas que promuevan la igualdad, la inclusión y la justicia social.

En el marco de esta firma, se designó como enlace operativo de su aplicación al doctor José Bongiovanni, Defensor Público Oficial Federal del Interior del País en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Durante el encuentro, el Intendente, la doctora Stella Maris Martínez y el doctor José Bongiovanni abordaron la situación actual del país en torno a la protección de los derechos, haciendo especial énfasis en la atención de la salud y la salud mental.

Asimismo, destacaron la importancia de contar con un Ministerio Público de la Defensa autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, tal como lo consagra el artículo 120 de la Constitución Nacional. En ese sentido, dialogaron sobre la situación particular de la Provincia de Tierra del Fuego, vinculada a la necesidad de adecuar el sistema judicial a los principios constitucionales mediante las normativas correspondientes.

También estuvo presente en la reunión el delegado del Municipio en Buenos Aires, Lic. Diego Pupato.