El municipio comenzó con operativos de búsqueda activa de personas sintomáticas en accesos a supermercados

El mismo se realiza a personas con síntomas compatibles con Covid, como así también contactos estrechos de casos positivos a fin de disminuir el contagio comunitario. El operativo implicará un gran despliegue territorial. Promotores del Municipio fueron capacitados por la Secretaría de Salud.

El Municipio de Río Grande dio inicio a la implementación en nuestra ciudad del programa nacional ‘Detectar’, a través del cual se busca detectar personas con síntomas compatibles con Covid o bien, que sean contactos estrechos de casos positivos. Se trata de una de las acciones que realiza el Estado municipal, en el marco del Programa de Cuidados COVID-19, con el fin de cuidar la salud de la comunidad, brindar mayor seguridad y tranquilidad a los vecinos y aplanar la curva de contagios.



El operativo forma parte del Programa Nacional DETECTAR que lleva adelante el gobierno nacional en diferentes provincias y se llevó a cabo, en primera instancia, en los ingresos a los supermercados e hipermercados ubicados en distintos barrios de la ciudad y será llevado adelante por promotores territoriales del Municipio y de las Secretarías de Salud, de la Mujer, Género y Diversidad, y de Gestión Ciudadana.



Los mismos recibieron una capacitación en el marco de la implementación de este programa nacional en nuestra ciudad, el cual tiene como objetivo detectar personas sintomáticas y contactos estrechos o convivientes de COVID positivo para disminuir la transmisión comunitaria.



La capacitación a los promotores municipales se realizó de manera virtual, y estuvo a cargo de la secretaria de Salud, María Eugenia Cóccaro, quien al respecto señaló que “esta capacitación fue el primer paso para comenzar con el plan nacional ‘Detectar’ que tiene como finalidad la búsqueda activa de personas con síntomas compatibles con Covid como así también contactos estrechos de casos positivos”.



Explicó que “es una herramienta más que vamos a disponer desde el Municipio para disminuir la transmisión comunitaria”. En este sentido, consideró que “pudiendo detectar personas sintomáticas podemos aislarlas y luego, en el caso de que corresponda, dar intervención al Área de Epidemiología para que los hisopen y determinen si son casos positivos o no”.



Asimismo, indicó que “no sólo es importante detectar síntomas, sino también si son contactos estrechos o convivientes de COVID positivo. En ese caso, la recomendación será que se mantengan aislados hasta que Epidemiología pueda contactarlos, hisoparlos y determinar su estado de salud”.



En cuanto a la capacitación a los promotores, Cóccaro destacó que “se les explicó los síntomas de la enfermedad, los cuales no siempre están presente al momento del interrogatorio. Quizás los padecieron días previos, no los comentan y eso no quiere decir que puedan deambular libremente”. Sobre ello, remarcó que “muchas veces las personas se comienzan a sentir bien, no llaman al 107 y, sin embargo, pueden ser sospechosos de Covid”.



Los promotores, además, fueron capacitados en cuanto a los recaudos sanitarios que deberán adoptar a fin de evitar contagios, ya que su tarea implica una enorme responsabilidad.



Las cuadrillas se turnarán en horarios y cada uno de ellos contará con planillas para recabar datos filiatorios, relevamiento y detalles de los síntomas en caso de padecerlos.



Por último, la Secretaria de Salud señaló que, si bien la respuesta al interrogatorio es a voluntad de los vecinos y vecinas, “solicitamos la colaboración de la comunidad para dar batalla a esta enfermedad que acecha nuestra ciudad”.