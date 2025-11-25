El municipio acompañó la 19° Jura y remate Hereford en Tierra del Fuego

El evento fue organizado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego y la Zonal Hereford Patagonia Sur, uno de los encuentros ganaderos más relevantes de la región. Una propuesta que reunió a productores, cabañeros, trabajadores rurales y referentes técnicos de toda la provincia en una agenda que incluyó juras de hembras y machos, charlas técnicas, actividades culturales y el tradicional remate.

En representación del Municipio de Río Grande, participaron el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, junto a la directora General de Desarrollo Productivo, María de los Ángeles González Candussi, en pos de reafirmar el compromiso municipal con el fortalecimiento del sector ganadero y la articulación con los actores productivos de la provincia.

Durante la jornada, el Municipio hizo entrega de un reconocimiento institucional a la Asociación de Criadores Hereford Seccional Tierra del Fuego por su aporte a la soberanía alimentaria fueguina y en agradecimiento por su destacada participación en la 5ª Expo Agroproductiva realizada semanas atrás en la Misión Salesiana.

El reconocimiento tuvo como objetivo valorar el compromiso histórico de la Asociación y de las cabañas de la provincia en la mejora genética, el manejo técnico y el desarrollo de una ganadería que contribuye al fortalecimiento de la matriz productiva local.

Además, se realizó una colaboración tecnológica destinada a acompañar procesos educativos y de capacitación dentro del sector, como parte de las políticas municipales de incorporación de herramientas digitales mediante el programa Nodos Tecnológicos.

La Jura y Remate Hereford es un evento en el que se reafirma el potencial ganadero de la provincia ya que demuestra que la ganadería bovina en Tierra del Fuego es un sector con altísimo potencial productivo. La calidad genética del rodeo, la sanidad diferencial de la isla y los avances en manejo adaptado, posicionan a la provincia como un territorio con condiciones excepcionales para el desarrollo de la raza.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, expresó que «es un orgullo acompañar una nueva Jura y Remate Hereford, un espacio que pone en evidencia la calidad del trabajo que realizan nuestras cabañas y técnicos. La innovación genética, las decisiones de manejo y el compromiso productivo hacen de la ganadería un activo estratégico para Tierra del Fuego. Tenemos un potencial enorme para seguir creciendo como provincia productiva».

Asimismo, destacó el rol de la Asociación Hereford: «queremos reconocer su aporte a la soberanía alimentaria fueguina y agradecer su presencia en la 5ª Expo Agroproductiva. Construir una provincia que produzca más y mejor requiere articulación, visión y trabajo conjunto; y la Asociación Hereford es parte central de ese camino».

El Municipio de Río Grande continuará acompañando iniciativas que fortalezcan la cadena ganadera, impulsen la innovación y valoricen el trabajo de quienes construyen todos los días el sector rural fueguino. La 19° Jura y Remate Hereford es un ejemplo del dinamismo y la proyección que tiene la ganadería en el extremo sur del país.