El laboratorio del Centro Infanto Juvenil de Río Grande consolida su servicio con más de 100 mil análisis realizados

A poco más de tres años de su inauguración, el laboratorio del Centro Provincial de Salud Infanto Juvenil de Río Grande se consolidó como un servicio esencial para la comunidad de la Margen Sur, con más de 106 mil análisis realizados y más de 9.000 pacientes atendidos desde julio de 2022.

Ubicado en Batalla de Georgias Nº 775, el Centro funciona desde las 7:30 de la mañana y ofrece atención a niños, adolescentes y adultos, con equipamiento de última generación que permite estudios en hematología, química, hemostasia, hormonales y serología de enfermedades infectocontagiosas.

En enero de este año, el laboratorio incorporó el equipo ABBOTT ARCHITECT i1000, tecnología que amplió notablemente la capacidad diagnóstica de la institución. Gracias a este avance, ahora se realizan determinaciones como dosaje de vitamina D, hormonas tiroideas, insulina, curvas de insulina y drogas terapéuticas como ácido valproico. Además, se fortaleció la detección de enfermedades infecciosas como Hepatitis B, VIH, Toxoplasmosis y Chagas, fundamentales para los controles de embarazo y diagnósticos tempranos.

Un aspecto destacado es que el laboratorio del Centro Infanto Juvenil es el único en toda la provincia que realiza el Test de Sudor para el diagnóstico de Fibrosis Quística, una prestación clave y única para la salud pública fueguina.

El sistema de turnos se gestiona de manera digital a través de WhatsApp (2964-698594), enviando la orden médica y el DNI del paciente. La entrega de resultados también se realiza online mediante acceso con código QR, lo que permite a las familias un seguimiento ágil y en tiempo real.

El laboratorio trabaja de manera articulada con los centros de salud y el Hospital Regional Río Grande, priorizando una atención integral con mirada comunitaria y humanizada. Su tarea se sustenta en la ética profesional, la innovación y la mejora continua, con el objetivo de garantizar servicios de calidad para toda la población.