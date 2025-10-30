El INFUETUR impulsa la identidad turística con nueva cartelería

El Instituto Fueguino de Turismo trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura turística de la provincia con la renovación integral de la señalética turística en la zona centro y norte de Tierra del Fuego. El proyecto cumple el objetivo de modernizar, reubicar y actualizar los contenidos gráficos e informativos de 11 carteles estratégicamente ubicados en los corredores que unen Tolhuin y Río Grande.

Los nuevos carteles diseñados bajo normativa nacional y criterios de accesibilidad incluyen información actualizada, fotografías renovadas y mapas interpretativos, ofreciendo una experiencia más clara, inclusiva y atractiva para quienes recorren los principales puntos de interés de la región, como la Misión Salesiana, Bahía San Sebastián, el Mirador Jeujepén y los accesos a las rutas complementarias, entre otros.

Al respecto, la Directora de Desarrollo y Gestión Zona Centro y Norte, Stella Alazard, expresó que “cada señal es una invitación a descubrir la historia, la naturaleza y la cultura fueguina; pero también una inversión en el crecimiento del turismo responsable y planificado”.

La iniciativa surgió a partir de los relevamientos realizados por la Delegación Zona Centro y Norte del INFUETUR, constatando el deterioro de la cartelería instalada en el año 2016, por lo cual se procedió a la confección de nuevos diseños y contenido, a través de un trabajo articulado entre el Dpto. de Arte y Diseño junto con las diferentes áreas técnicas del Instituto.

En este sentido se recuperaron las estructuras existentes contemplando la relocalización de 6 señales, adaptándolas a nuevos caminos y entornos, con el objetivo de optimizar la visibilidad y orientar de forma segura a los visitantes. La nueva cartelería refuerza la identidad visual de la marca destino Tierra del Fuego, al tiempo que acompaña la estrategia de desarrollo turístico sostenible impulsada por el INFUETUR.

La acción se enmarcó dentro de los objetivos del organismo de mejorar la infraestructura turística, fortalecer la imagen del destino y acompañar la promoción del corredor Ruta del Fuego, un proyecto binacional que busca integrar los atractivos de ambos lados de la Isla Grande.

Continuando con las acciones de cooperaciones binacional, Alazard comentó que el personal del Instituto participó recientemente del Workshop “Explorando Tierra del Fuego & Cabo de Hornos”, realizado en las ciudades de Ushuaia y Río Grande los días 22 y 23 de octubre respectivamente, colaborando además en la logística y convocatoria del evento que fue organizado por prestadores turísticos de Chile, encabezados por el empresario magallánico Alejandro Sólo de Saldivar.

“Esta iniciativa fortalece las acciones que se vienen llevando adelante en el marco de la Ruta del Fuego, circuito de más de 1.800 km que conecta naturaleza, historia y cultura a ambos lados de la frontera” expresó la funcionaria, indicando que del encuentro en la ciudad de Río Grande, participó el Cónsul de Chile en dicha ciudad, Roberto Ruiz Piracés, autoridades de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, representantes de instituciones con presencia en los pasos fronterizos, entre otros.

“Este encuentro marcó un nuevo hito de cooperación binacional. Pensar la isla como un solo destino nos abre al mundo”, destacó Alazard, subrayando la importancia de seguir trabajando de manera articulada para diversificar la oferta turística y proyectar a Tierra del Fuego como un destino integral, accesible y sostenible.

De esta manera con infraestructura renovada, trabajo conjunto y visión compartida, el INFUETUR reafirma su compromiso con el desarrollo turístico de toda la provincia, acompañando a las comunidades locales, a los prestadores y a las instituciones que apuestan por el crecimiento sostenible, impulsando proyectos que promueven la inversión y fortalecen la identidad fueguina en el fin del mundo.