El Gobierno Provincial Se Suma a la Cruzada por el Nuevo Edificio del CAAD

El Gobierno de Tierra del Fuego brindará su acompañamiento a la cruzada solidaria que impulsa la construcción del nuevo edificio del CAAD, una institución clave para la inclusión de personas con discapacidad. Así lo confirmaron tras un encuentro entre el gobernador Gustavo Melella, el legislador Federico Sciurano y representantes del Centro.

La propuesta incluye una ultramaratón de 230 kilómetros que partirá el 12 de octubre desde Río Grande, pasará por Tolhuin y finalizará en el CAAD de Ushuaia. El objetivo es visibilizar la labor de la institución y recaudar fondos para concretar el sueño de su edificio propio.

“El Gobernador nos ofreció todo el respaldo necesario para que esta cruzada solidaria sea un éxito. Es un desafío colectivo, un esfuerzo compartido para ayudar a una institución que hace un trabajo admirable”, expresó el legislador Sciurano.

Por su parte, Fernanda Gaillard, directora del CAAD, valoró la predisposición del Ejecutivo: “Nos vamos con muchas esperanzas. Sentimos el compromiso del Gobierno y eso nos impulsa a seguir adelante con este proyecto tan importante”.

La iniciativa busca sumar a toda la comunidad fueguina en una causa que trasciende lo deportivo: apoyar una institución que representa un modelo de inclusión, contención y amor.