El Gobierno de la Provincia acompañó el acto por el 14° Aniversario del Servicio Penitenciario

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, junto con el secretario de Enlace con las Fuerzas de Seguridad, José Díaz y el director del Servicio Penitenciario, Claudio Canovas participaron del evento que se realizó en el gimnasio de la Escuela n° 2 de la ciudad de Río Grande.

Del encuentro participaron representantes de las Fuerzas de Seguridad Provinciales y Nacionales, funcionarios Municipales y representantes del Poder Judicial. Durante la ceremonia, se realizó la entrega de reconocimientos al personal del Servicio Penitenciario por su labor destacada.

Durante el acto, la ministra Chapperón, quien es la titular de la cartera que tiene a su cargo el Servicio Penitenciario, destacó el trabajo realizado desde el comienzo de la gestión y comento que “son catorce años que han tenido altibajos, idas y vueltas, cosas que se pudieron y no pudieron hacer, creo que hoy es un día para celebrar, para agradecer al personal del Servicio Penitenciario y a sus familias”.

En ese sentido Chapperón aseguró que “es una tarea muy difícil la que ellos llevan adelante, en general lo hacen en un ambiente bastante hostil, donde tienen que cumplir con las medidas de seguridad para cuidar a la población y además cuidar a la población carcelaria, transmitiéndole que hay otro camino, que se puede vivir dentro de la Ley”.

“Es importante destacar todo lo que hemos conseguido trabajando con el Servicio Penitenciario, fundamentalmente lo que tiene que ver con su capacitación que, es la única manera, de recuperar derechos” agregó la ministra.

“Hoy hay muchos derechos con los que el personal no contaba anteriormente, no tenían adicional penitenciario; no tenían catorce días de licencia de invierno como el resto de la Administración Pública; no discutían sus salarios; comenzamos a pagar el título secundario y en vías de reconocer también a terciarios” detalló.

En cuanto a las capacitaciones para internos, la funcionaria subrayó además que se han establecido acuerdos con la gran mayoría de los ministerios de la provincia, cooperativas y talleres textiles, permitiendo la implementación de talleres destinados a individuos privados de su libertad, enfocados en su reintegración social.

«La gente del servicio ha demostrado su valía con sus acciones durante la pandemia y en cada momento en que se les ha necesitado. Aunque es una tarea ardua, seguiremos trabajando para que sigan recuperando derechos y mejoren día a día» concluyó Chapperón.