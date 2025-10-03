El Gobierno avanza en la reglamentación de la Ley que fortalece la OSEF

El Gobierno de Tierra del Fuego continúa dando pasos concretos para poner en marcha la Ley 1.596, orientada a fortalecer la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). A través del Decreto 2407/25, se reglamentaron parcialmente ocho artículos de la normativa, incorporando recomendaciones de la Fiscalía de Estado.

Entre los puntos destacados se incluyen:

Afiliación del personal: Los empleados actuales del Banco Tierra del Fuego podrán mantener su cobertura médica o incorporarse a la OSEF en un plazo de 60 días; los nuevos ingresantes serán afiliados automáticamente.

Aportes de jubilados y pensionados: Aquellos con menos de 20 años de aportes deberán completar la diferencia mediante un aporte adicional, garantizando la equidad y el carácter alimentario de los haberes.

Afiliación voluntaria: Cónyuges y convivientes de afiliados obligatorios podrán sumarse con un período mínimo de seis meses.

Fortalecimiento financiero: Se autorizan transferencias extraordinarias para consolidar fondos de deuda y de enfermedades de alto costo, asegurando la sostenibilidad de la obra social.

Con esta reglamentación parcial, la provincia avanza en garantizar un sistema de salud más sólido y equitativo, cumpliendo con los objetivos de la Ley 1.596 y brindando mayor seguridad a los afiliados.