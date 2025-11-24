El Gobernador visitó el CAAD en Río Grande

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, acompañado del Ministro de Educación, Pablo López Silva, visitó las instalaciones del CAAD en Río Grande, donde fue recibido por el director de la institución, Marcelo Saldivia, junto a personal docente y alumnos y alumnas.

Durante el encuentro el Gobernador recorrió las instalaciones y se interiorizó de las diversas actividades y programas que lleva adelante el CAAD. Además recepcionó inquietudes y necesidades de la institución.

Saldivia agradeció al Gobernador por su visita y por el diálogo que mantuvo con docentes y alumnos.

El Gobierno Provincial continúa impulsando políticas de inclusión plena, fomentando la integración de las personas con discapacidad a la vida social y laboral, promoviendo espacios de formación e implementando programas de accesibilidad.