El Frente Patriota Federal presentó su lista para el Senado con un mensaje de soberanía y desarrollo

El analista político Horacio Javier Sotomayor oficializó su candidatura a senador nacional por Tierra del Fuego, acompañado por referentes de la salud y del sector privado. La propuesta se enmarca dentro del Frente Patriota Federal – Huella del Sur y plantea como ejes centrales la defensa de la soberanía, los recursos naturales y la industria fueguina.

Sotomayor, quien vive en la provincia desde su adolescencia, señaló que el objetivo es “representar a Tierra del Fuego en el Congreso con compromiso verdadero y sin ataduras con los de siempre”.

La lista está integrada por la doctora Viviana Lens, médica reconocida por su trabajo en el sistema público y por su oposición a la instalación de un radar británico en la provincia; Hugo Ponce, empresario del sector privado que desde 1984 apuesta al desarrollo local con proyectos de generación de empleo; y Viviana Salamanca, profesional de la salud del Hospital Regional de Río Grande con amplia experiencia en la atención pública.

“Vamos a defender nuestros recursos, cuidar nuestra industria y proteger nuestra tierra y nuestra gente”, expresaron desde el frente.

Con este lanzamiento, el Frente Patriota Federal – Huella del Sur busca instalarse como una opción electoral en la provincia con un mensaje basado en hechos concretos y no en promesas, según remarcaron sus integrantes.

