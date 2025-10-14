“El Frente Defendamos Tierra del Fuego y su plan electoral para fortalecer la industria, la energía y la soberanía”

La propuesta electoral busca recuperar el perfil productivo de la provincia, impulsar el turismo y garantizar la seguridad energética. Además, plantea una agenda de desarrollo vinculada a la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur y la Antártida.

Una plataforma centrada en el desarrollo fueguino

Con vistas a las próximas elecciones, el Frente Defendamos Tierra del Fuego dio a conocer los principales ejes de su programa político, enfocado en el fortalecimiento de la industria local, la diversificación productiva, el turismo y la soberanía nacional.

Desde el espacio remarcaron la necesidad de revertir el proceso de desindustrialización que atraviesa la provincia, proponiendo la derogación del decreto 333, que eliminó los aranceles a las importaciones y afectó directamente al empleo fueguino. En su lugar, impulsan la creación de un Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva, con mecanismos de transparencia y control ciudadano.

Ciencia, turismo y defensa como pilares estratégicos

El frente propone consolidar a Ushuaia como un centro turístico y científico vinculado a la Antártida, con la creación de un Museo Antártico Nacional y el traslado del Instituto Antártico Argentino a la capital fueguina. En tanto, Río Grande se proyecta como polo industrial y logístico, con una fuerte impronta en materia de defensa y tecnología.

Soberanía energética y planificación a largo plazo

Otro de los puntos centrales del plan es la situación energética. El espacio plantea la incorporación de Tierra del Fuego al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y la declaración de emergencia eléctrica nacional, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y reducir los costos de generación.

“Sin energía no hay desarrollo posible. Es un paso esencial para la soberanía y la competitividad”, expresaron desde el frente.

Una agenda para defender el Atlántico Sur y la Antártida

En materia de soberanía, el Frente Defendamos Tierra del Fuego propone instalar una Agenda Malvinas en el Congreso Nacional, con monitoreo permanente sobre los intereses argentinos en el Atlántico Sur y el continente antártico. La propuesta integra políticas de defensa, investigación científica y cuidado ambiental, orientadas a consolidar la presencia nacional en la región.