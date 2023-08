“El embajador argentino en Estados Unidos Eduardo Argüello tiene que asumir su responsabilidad y dejar el doble discurso” expresó Sciurano

El legislador y presidente de la comisión N° 7 de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida habló sobre la respuesta enviada por el embajador argentino en Estados Unidos tras el pedido de información realizado desde la Legislatura. “Argüello no puede transmitir un mensaje de inocencia cuando en marzo de este año celebraba la decisión de LeoLabs. Él no autorizó el radar porque no es su responsabilidad, pero está claro que gestionó y participó desde su lugar de embajador promoviendo y celebrando la noticia. Venir con un planteo de inocencia lo deja muy mal parado”, dijo.

“Me resulta llamativo el desconocimiento que menciona Argüello, dada la envergadura de su cargo y la relevancia de atender las cuestiones y el vínculo con una potencia como Estados Unidos. Me asombra que sólo se refiera al radar de LeoLabs en el contexto del evento que se realizó en marzo de 2023. Sin embargo, por la magnitud que tiene el proyecto la información debe haberla tenido de forma previa, ya que forma parte del Gobierno Nacional”, indicó Sciurano.

“El intercambio de información y gestión entre el Gobierno argentino y LeoLabs fue organizado, desarrollado y generado por él como embajador del país en Estados Unidos”.

De hecho, en marzo en el reconocido medio especializado El Economista Argüello dijo: «La elección de Argentina para la ubicación de un nuevo radar de LeoLabs es una gran noticia. Nuestra embajada prioriza la promoción de este sector en todas sus actividades de promoción comercial y atracción de inversiones en Washington DC y, a través de nuestros consulados generales, en todo Estados Unidos. Nuestro sector espacial está muy valorado y la interacción de los expertos de LeoLabs con nuestros ingenieros ha sido enriquecedora y fructífera. Es muy importante abordar el tema de la sostenibilidad en el sector espacial y este radar contribuye a ello».

“Este textual demuestra la mediocridad de un funcionario que no reúne las características que la Argentina necesita para representarnos en los lugares estratégicos para el desarrollo del país”, afirmó Sciurano respecto a la nota en El Economista.

El legislador también mencionó un retweet del embajador a la empresa LeoLabs en el que la misma anuncia la instalación de radar en Tierra del Fuego.

