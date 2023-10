El Concejo Deliberante debate la habilitación de plataformas digitales para el transporte de pasajeros

Con la presencia de trabajadores de taxis, remises y Uber, este miércoles el Cuerpo de Concejales comenzó el debate para la creación de la plataforma digital para el transporte de pasajeros.

Río Grande.- El Concejo Deliberante retomó hoy, en el ámbito de las Comisiones, el Proyecto de la Concejal Miriam Mora para regular las plataformas digitales para el transporte de pasajeros. La iniciativa volvió a generar controversias dado que a la reunión asistieron trabajadores y representantes de los taxis y remises, que se oponen a la propuesta, y también una minoría de prestatarios de la plataforma Uber, que están a favor.

Del encuentro tomaron parte los concejales Miriam Mora; Cintia Susñar; Walter Abregú; Walter Campos; Javier Calisaya; Raúl von der Thusen y Hugo Martínez.

Tras la reunión, la concejal Mora explicó que “cuando hablamos de plataformas digitales de transporte y está la convocatoria a taxistas y remiseros, se vuelven un poquito ajetreadas las comisiones, bastante discutidas y obviamente totalmente en oposición al proyecto, pero es algo en lo que tenemos que avanzar, si hubiéramos quizás podido trabajarlo en un comienzo cuando recién eran 20, 30 o 50 conductores de esta plataforma digital, quizás lo hubiéramos podido topear, no sé si hubiera sido posible, pero lo hubiéramos intentado, pero hoy ya no se puede, ya hay más de 300 y lo que me están diciendo hasta el día de hoy que ya casi son 400 los conductores de UBER”.

En este sentido dijo que “vamos a tener que ver qué es lo que podemos decidir entre los concejales, entendemos también que el municipio está multando fuertemente, ha salido con operativos a la calle y también tenemos el reclamo de los vecinos de por qué aprobada la regulación de este sistema de transporte”.

Puntualizó que “los taxistas plantean el no por el no, no quieren la plataforma digital, no les interesa, para ellos con la entrega de licencias y con el servicio que van a comenzar a prestar en tiempo y forma sería suficiente, teniendo en cuenta que hoy la economía no está buena para ellos, entonces dicen que esto les restaría muchísimo a los ingresos que ellos tienen”.

La edil volvió a insistir que “tenemos ya casi 400 vecinos trabajando con un sistema de plataforma digital que, hasta el día de hoy, por ordenanza del 2016, es ilegal, pero cómo le prohibís a la gente que vaya y que busque la forma de poder tener plata para poder pagar un alquiler, para poder pagarse un plato de comida, para poder comprarle el calzado, la vestimenta o medicamentos a sus familiares, siendo que la mayoría no tienen trabajo”.

Mora señaló que “en la reunión de comisión también hubo trabajadores de Uber que debatieron, discutieron con el Cuerpo de Concejales, con los taxistas y los titulares de los taxis les ofrecieron trabajo como chóferes, a lo que les contestaron porqué tengo que ser tu empleado, si yo puedo ser mi propio jefe, yo pago mi propio monotributo, pago la patente de mi auto, pago el seguro, estoy al día, tengo RTO, tengo todo lo mismo que tiene Ustedes, nada más que yo quiero trabajar para mí, quiero ser mi propio jefe, con mi monotributo que pago y no ir a trabajar para vos”, fue la discusión que se dio en la reunión.

“Esta fue la última vez que lo voy a permitir”

En el mismo marcó de la reunión, la concejal Mora fue descalificada verbalmente por uno de los taxistas presentes por acusarla de recibir favores de Uber, para lo cual la edil manifestó que “la verdad que en todas estas comisiones que hemos tratado sobre este tema ha pasado exactamente lo mismo, esta acusación de haber recibido algún tipo de coima o de cuánta plata me pusieron o de cuánto fue lo que me pagaron, creo que esta fue la última vez que lo voy a permitir, pedí los datos de las personas porque voy a proceder a hacer la denuncia como corresponde y en todo caso que lo citen”.

Al respecto agregó que “si tienen las pruebas, como siempre dije, que me denuncien, pero en este caso hoy fue la última vez que lo permití”.

El debate del proyecto seguirá en el mes de noviembre

Por último, la edil sostuvo que “el debate en comisión continuará el mes próximo, la semana que viene tenemos la sesión, por lo cual seguiremos en la segunda semana de noviembre avanzando con este proyecto de plataforma digital de transporte y también de la plataforma digital de control para otro tipo de transportes como lo es el Taxiflet, transportes escolares, como así también respecto del transporte privado que son aquellos que trasladan a la gente de las fábricas, del campo, para que el municipio pueda tenerlos a todos con algún tipo de control universal, siendo que no cuenta con un gran equipo de inspectores el municipio, además que tampoco puede contratar 100 personas para poder llevar adelante el trabajo, entonces aprovechemos la tecnología, la digitalización y avancemos en esto”, concluyó.

“Nosotros estamos acá trabajando para atender las necesidades de los usuarios”

En tanto, el concejal Javier Calisaya expresó que “se debatió el proyecto de la concejal Mora” y admitió que el mismo “genera mucha discusión” dado que tiene que ver con habilitar las aplicaciones digitales para el servicio de transporte de pasajeros y particularmente muchos interpretan que se trata de la habilitación para Uber”.

Sin embargo, Calisaya aclaró que “a partir de esta norma podría habilitarse cualquier plataforma digital que preste el servicio de intermediación entre los usuarios y el transporte”.

Por lo tanto “esto genera mucha discusión entre los taxistas que creen que peligra cualquier prestación por parte de ellos, pero lo cierto es que nosotros vemos que hay una necesidad de los usuarios de contar con un mejor servicio”.

Además, recordó que desde el Concejo Deliberante se aprobó “la entrega de Licencias para Taxis y Remises, no sin resistencia, sin discusiones, sin gritos, y sin insultos y lo hicimos, a pesar de todo, porque la ciudad está necesitando más unidades trabajando”.

Entendiendo además que “la aparición de Uber, ha marcado un quiebre en la discusión y ha resuelto la demanda porque no hay que desconocer la demanda y la necesidad social y ahora habrá que discutir si la medida puede ser la habilitación de cualquier plataforma digital o podemos incluso habilitar o crear una plataforma digital administrada por el Municipio con las unidades habilitadas”.

Pero insistió en que es necesario “comprender, desde todos los sectores, que nosotros estamos acá trabajando para atender las necesidades de los usuarios”.

Calisaya consideró que una medida como la que se está debatiendo apuntalaría la idea de una ciudad moderna entendiendo que “oponerse al avance tecnológico me parece que sería de necios, la prohibición nunca ha dado una respuesta positiva y sería una manera de esquivar el problema sin resolverlo”.

Además, consideró que “las tecnologías han venido para quedarse, Google no va a venir a pedir una habilitación en el Municipio para poder funcionar”, ejemplificó. Por lo tanto “todo lo que convenga a la prestación del servicio debe ser tomado y regulado”.

Destacando en este punto el papel del Concejo Deliberante y en caso de no ser resuelto en dicho espacio “quizás se tenga que dirimir en la Justicia porque estamos hablando de un comercio privado que puede pedir la habilitación”.

Y recordó que mientras el tema no se resuelve “los vecinos se organizan a través de otros mecanismos que son mucho más irregulares como grupos de Facebook; o WhatsApp”.

Consideró que por el momento la discusión no está agotada “igualmente lo vamos a analizar con el resto de los Concejales pero entiendo que deberíamos hablarlo en otra reunión de Comisión”.

Finalmente y consultado sobre las acusaciones y agravios recibidos por parte de taxistas y remiseros, Calisaya señaló que “después de este tiempo estamos un poco duchos en este tema y nosotros no decimos cosa para la tribuna, quizás alguno invita gente para que nos abuchee o aplaudan a otros pero hay un sector que no se está movilizando al Concejo y que son miles y son los usuarios del servicio y tampoco lo están haciendo los trabajadores de Uber y lo más sensato sería escuchar a todas las partes”.