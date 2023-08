El Centro de Veteranos de Guerra anunció ante los ediles un banderazo para este sábado: Preocupación en el Consejo Deliberante por la instalación del radar británico en tolhuin    

El Centro de Veteranos de Guerra mostró su preocupación ante los ediles por la instalación del radar británico en Tolhuin y en este sentido anunció un banderazo en defensa de la soberanía para el próximo sábado en el monumento a Malvinas a partir de las 11 horas. En este sentido la concejal Mora “insistió en la necesidad de determinar respecto de quienes son los responsables y pidió el desmantelamiento inmediato del radar”. Además, anunció que el Concejo podría tratar en la próxima sesión ordinaria “una minuta de Comunicación para que la Legislatura se ponga a trabajar inmediatamente en este tema y también ver el funcionamiento real del radar que puede estar brindando cualquier tipo de información de nuestra provincia”.

Río Grande.- Este miércoles en una nueva reunión de Comisión, integrantes del Centro de Veteranos de Guerra se acercaron al Concejo Deliberante para tratar el proyecto del concejal Campos para la instauración de un Tótem Memorial en Honor a los Veteranos de la Guerra de Malvinas que residen en esta ciudad, imponiendo el nombre de cada uno de ellos con las huellas de sus manos, pero al mismo tiempo reclamaron ante los ediles por el funcionamiento del radar británico en la estancia ‘El Relincho’ y en este sentido convocaron a un banderazo en defensa de la soberanía para el próximo sábado en el monumento a Malvinas a partir de las 11 horas.

Tras la reunión, la concejal Mora mostró su preocupación por la instalación del radar en la localidad de Tolhuin y en este sentido dijo que “el mismo es perteneciente a una empresa de capitales británicos e irlandeses con ramificaciones en Argentina”.

Asimismo, lamentó que “no aparezcan los responsables, entendiendo que son varios los responsables en la instalación de este radar, alguien los autorizó y les otorgó los permisos”, expuso.

De esta manera consideró que la responsabilidad primaria “es a nivel nacional, el Ministerio de Defensa, el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) y después los responsables en la provincia”.

Respecto por lo expresado por los ex combatientes, dijo que “nos han dicho que todavía no tienen respuestas, que nadie les dice nada y que nadie sabía nada sobre la instalación de los radares, por lo cual me pregunto ¿Como es que nadie puede enterarse o saber sobre la instalación de estos radares que todos podemos ver cuando circulamos por la ruta?”.

Por lo cual, Mora insistió en la necesidad de determinar respecto de “quienes son los responsables, que se hagan cargo de esto y pedimos el desmantelamiento inmediato de esos radares”.

De esta manera anunció que el Concejo podría tratar en la próxima sesión ordinaria “una minuta de Comunicación para que la Legislatura se ponga a trabajar inmediatamente en este tema y también ver el funcionamiento real del radar que puede estar brindando cualquier tipo de información de nuestra provincia”.

Consideró que “no hay nada más entregador de la Patria y antipatria que haber permitido la instalación de esos radares en nuestra provincia”.

Por último, advirtió que en el marco del contexto electoral en dónde se discute el modelo de país que queremos para los próximos 4 años, consideró que “nunca se puede dejar de lado la discusión y la defensa de nuestra Soberanía Nacional y nos deben respuestas a los veteranos y a todos los fueguinos en nombre de la Soberanía y de la Patria”, concluyó

“No ha salido nadie a explicarnos porque se instaló el radar británico”

Por su parte el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas en la ciudad de Río Grande Raúl Villafañe señaló que “no tenemos información cierta sobre el radar, se dice un montón de cosas, entre ellas que sigue funcionando, por lo tanto, nosotros vamos a seguir con esta lucha para que se desinstale el radar británico en Tolhuin y vamos a seguir defendiendo a Río Grande y a nuestra soberanía”.

En este sentido dijo que “ese radar no tiene que estar acá, no ha salido nadie a explicarnos porque se instaló, quien permitió la instalación del mismo y nosotros fuimos hasta la estancia ‘El Relincho’ en donde está funcionando este radar a realizar un banderazo y el mismo dio resultado porque posteriormente pudimos hablar con las autoridades provinciales, pero en realidad al día de hoy no tuvimos ninguna información fehaciente de que es lo que está pasando y si se va a desarmar el mismo o no”.

Puntualizó que “hemos tenido reuniones en Ushuaia con el gobernador Melella, donde hemos realizado un pronto despacho entre el Gobernador y los dos Centro de Veteranos de Guerra, tanto de Río Grande como de Ushuaia, para pedir información a nivel nacional, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta, como así también dialogamos con los Legisladores, quienes dijeron comprometerse en buscar información y todo lo que tiene que ver con el radar, pero al momento no hemos tenido respuesta alguna”.

Ante la falta de respuesta obtenida por parte de las autoridades, Villafañe subrayó que Río Grande lleva a Malvinas en el corazón, siendo que Tierra del Fuego es la única provincia en el país que lleva a Malvinas y la soberanía en el corazón y la defiende a muerte y esta falta de respuesta hasta el momento nos juega en contra, entonces lo que nosotros queremos es que primero que se desactive este radar y segundo queremos saber quienes son los responsables de la instalación de este radar”.

Por último, dijo que “este próximo sábado a las 11 horas vamos a realizar una marcha en el monumento a Malvinas para continuar reclamando para la desinstalación del radar, para que el mismo no siga funcionando, por eso estamos llamando a la ciudadanía para que nos acompañe en este banderazo por el desarme del radar, por lo cual vamos a continuar en esta lucha que comenzamos y vamos a defender la soberanía a muerte”.