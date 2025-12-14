El BTF relanza líneas de créditos para asistir a empresas en el pago de haberes y aguinaldos

La entidad financiera provincial pone a disposición créditos con condiciones especiales para facilitar el pago de salarios y aguinaldos, en el marco de un conjunto de medidas que incluyen promociones vigentes con Tarjeta Fueguina.

El Banco de Tierra del Fuego anunció el relanzamiento de sus líneas de crédito creadas especialmente para brindar apoyo a las PyMEs locales en el pago de salarios mensuales y el medio Sueldo Anual Complementario.

Estas asistencias están dirigidas a empresas que acreditan haberes en el BTF y permite financiar hasta el 50% del promedio de acreditaciones mensuales declaradas para el pago del aguinaldo, o hasta el equivalente a dos nóminas completas para la cancelación de sueldos.

Ambos tipos de préstamo cuentan con un plazo de 6 meses y una tasa de interés fija del 49,5%. En el caso de la línea destinada al pago de haberes mensuales, además se otorga un período de gracia de 3 meses para el pago de capital e intereses.

En un escenario macroeconómico complejo, estas soluciones financieras con condiciones altamente favorables resultan esenciales para sostener la productividad y preservar el empleo. Gracias a ellas, los comerciantes y empresarios de la Provincia pueden afrontar el pago de sus obligaciones salariales con menor dificultad.

Esta medida de acompañamiento a las PyMEs se suma a las distintas campañas comerciales que el Banco de Tierra del Fuego sostiene para estimular el consumo local.

Además de las promociones vigentes habituales, en estas Fiestas los clientes ya pueden realizar sus compras en hasta 6 cuotas sin interés y obtener un 10% de reintegro pagando con Tarjeta Fueguina, facilitando así la planificación de sus gastos con mayor comodidad.

Para conocer los rubros y comercios adheridos, se puede consultar la información actualizada en el sitio web institucional del Banco: www.btf.com.ar

Para sumarse a las promociones o solicitar los préstamos las empresas deben dirigirse a cualquiera de los locales de atención exclusiva de Banca Empresa: J.M. de Rosas n° 37, en Ushuaia; 9 de Julio n° 767, en Río Grande; o a la sucursal de Tolhuin, ubicada en Minkiol 331.