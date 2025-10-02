El BTF lanzó un programa de asistencia financiera con tasa preferencial

El Gobierno de Tierra del Fuego, junto al Banco de Tierra del Fuego (BTF), presentó una nueva línea de asistencia destinada a empleados de la Administración Pública provincial con deudas vigentes.

El Gerente General de la entidad, Juan Duarte, destacó la solidez institucional del banco y su compromiso social al implementar esta herramienta. “El banco afronta esta operatoria desde un compromiso con nuestra comunidad. Los resultados financieros siempre quedan en un segundo plano frente a la importancia de dar respuestas a los fueguinos. Por eso es fundamental la existencia de un banco público, capaz de pensar socialmente y sostener medidas de acompañamiento como esta”, afirmó.

En ese sentido, recalcó que la administración ordenada de la institución permite asumir este esfuerzo sin afectar su estabilidad. “El BTF mantiene una gestión sólida y prolija desde hace años, lo que nos permite brindar soluciones concretas a los trabajadores públicos”, subrayó.

El programa, diseñado en conjunto con el Gobierno Provincial, busca dar respuesta en un contexto en el que la mora representa un problema nacional que impacta tanto en bancos como en clientes. La iniciativa refuerza el rol del BTF no solo como entidad financiera, sino también como herramienta de política social, acompañando a los trabajadores fueguinos.

La propuesta contempla planes de hasta 48 meses con una tasa preferencial del 39,5%, considerada una de las más bajas del país. El monto del crédito se definirá según la situación de deuda de cada solicitante. Próximamente, la entidad dará a conocer los requisitos, plazos y canales habilitados para acceder al beneficio.