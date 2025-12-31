El Banco de Tierra del Fuego refuerza su apoyo financiero con nuevas herramientas para las familias

La entidad provincial anunció la ampliación y mejora de líneas de crédito para ordenar deudas y aliviar la presión económica de los hogares fueguinos, en articulación con el Gobierno provincial.

En respuesta al complejo escenario económico actual, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) dio a conocer un paquete de medidas orientadas a brindar alivio financiero a individuos y familias de la provincia, con el objetivo de acompañar a la comunidad y fortalecer la estabilidad económica y social.

El presidente del BTF, Adrián Cosentino, explicó que la entidad mantiene un seguimiento constante de la situación de sus clientes, lo que permitió diseñar herramientas específicas para atender los casos de mayor dificultad. “Nuestro objetivo es ofrecer alternativas concretas que ayuden a las familias fueguinas a reorganizar sus compromisos, reducir la presión financiera y recuperar previsibilidad en su economía cotidiana”, afirmó.

Entre las acciones implementadas, se destaca la mejora en las condiciones de las líneas de consolidación de deudas con el propio Banco, que ahora permiten unificar obligaciones en una sola operación, con plazos de hasta 72 meses y tasas fijas más accesibles para quienes acreditan sus haberes en la entidad y pertenecen a organismos adheridos al Código Único de Descuento de Haberes (CUDH). Esta herramienta busca facilitar el ordenamiento financiero y evitar un mayor deterioro de la situación crediticia de los clientes.

Asimismo, el BTF amplió el acceso al financiamiento para quienes registraban atrasos superiores a 30 días en alguno de sus productos, habilitando líneas especiales para situaciones consideradas críticas. En estos casos, los plazos pueden extenderse hasta 60 meses, con tasas fijas diferenciales para clientes que cobran su sueldo en el Banco, especialmente para empleados de organismos adheridos al CUDH.

Las nuevas alternativas estarán disponibles en todas las sucursales del BTF desde la primera semana de enero y forman parte de una estrategia integral desarrollada en conjunto con el Gobierno provincial, orientada principalmente a acompañar al sector de empleados públicos y a los hogares más afectados por el contexto económico.

De cara a 2026, desde la entidad anticiparon que se continuará profundizando el rol del Banco como herramienta de fomento y desarrollo. En ese marco, se prevé el anuncio de nuevas medidas destinadas a mejorar el acceso al crédito y a ofrecer soluciones financieras acordes a las necesidades de las familias y de los sectores productivos de Tierra del Fuego.