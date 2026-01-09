El Banco de Tierra del Fuego presenta herramientas financieras a cámaras empresarias

El Banco de Tierra del Fuego abrió una mesa de diálogo con cámaras empresarias y entidades profesionales para analizar la situación económica, coordinar acciones conjuntas y profundizar herramientas de financiamiento destinadas a la producción y el comercio.

Autoridades del Banco de Tierra del Fuego (BTF) mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de los sectores productivos, comerciales y profesionales de la provincia, con el objetivo de generar un espacio de intercambio permanente que permita acompañar el crecimiento de la actividad económica local.

La jornada reunió a cámaras empresarias, comerciales, turísticas y productivas, al Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas y al Fondo de Garantías para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF).

Durante el encuentro se escucharon las principales inquietudes y demandas de cada sector, se analizaron las dificultades que atraviesa el entramado económico provincial y se avanzó en la construcción de una agenda común de trabajo.

En ese marco, el Banco presentó las líneas de apoyo crediticio recientemente implementadas, orientadas a sostener la actividad, mejorar el acceso al financiamiento y promover nuevas inversiones.

Desde el BTF se subrayó la importancia de la articulación con las organizaciones intermedias y el valor de generar instancias de diálogo directo para diseñar herramientas acordes a la realidad de cada actividad.

Asimismo, se remarcó que el Banco busca consolidarse como un actor activo en el acompañamiento al sector productivo y comercial, aportando soluciones financieras que contribuyan a la estabilidad y al desarrollo económico.

En relación a las medidas vigentes, se detalló que el esquema de financiamiento contempla una significativa reducción de tasas de interés, la extensión de los plazos de devolución y la incorporación de períodos de gracia para el pago de capital.

La participación del FOGADEF fue destacada como un elemento clave para ampliar el acceso al crédito, al brindar garantías que permiten mejorar las condiciones financieras para empresas y comercios de distintos rubros.

Los representantes de las cámaras y entidades profesionales valoraron positivamente la iniciativa y destacaron la necesidad de sostener estos espacios de intercambio.

Además, plantearon la importancia de trabajar de manera coordinada para enfrentar el contexto actual y fortalecer las perspectivas de corto y mediano plazo del entramado productivo provincial.

Como cierre del encuentro, se acordó avanzar en la definición de mesas de trabajo sectoriales que permitan abordar de manera específica las particularidades de cada actividad.

De esta forma, el BTF reafirma su compromiso de profundizar el diálogo, fortalecer los vínculos institucionales y consolidarse como una herramienta al servicio del desarrollo económico y productivo de Tierra del Fuego.