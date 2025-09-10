“Ejercicios conjuntos en el fin del mundo: Armada y Fuerza Aérea se entrenaron en escenarios extremos”

La Armada Argentina y la Fuerza Aérea desarrollaron un intenso adiestramiento conjunto en distintos puntos de Tierra del Fuego, con el objetivo de mejorar la coordinación operativa en escenarios de clima adverso y geografía compleja.

El entrenamiento incluyó saltos en paracaídas desde un avión Hércules C-130 en el valle de Tierra Mayor, prácticas de tiro y navegación terrestre en Punta Remolinos, además de actividades de esquí alpino y travesía en el cerro Castor.

Participaron efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Armada —Comandos Anfibios y Buzos Tácticos— junto al Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea. También se sumaron unidades de la Infantería de Marina y buques del Área Naval Austral, que brindaron apoyo logístico y operativo.

Mira también  Gobierno avanza en la ampliación del gasoducto

Este tipo de acciones conjuntas refuerzan la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas en ambientes hostiles, consolidando la preparación ante eventuales misiones en el extremo sur del país.

Artículos relacionadosMás del autor