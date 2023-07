Durante el acto de la Prefectura Naval: El Gobierno felicitó a los prefectos que salvaron a una joven

Durante el acto por un nuevo aniversario de la Prefectura Naval Argentina, el gobernador Gustavo Melella felicitó personalmente a dos integrantes de la fuerza que este jueves a la noche rescataron a una joven que se había arrojado al río Grande desde el Puente General Mosconi.

Río Grande.- El Cabo Primero Emanuel Vicencio y el Cabo Segundo Ramón Ignacio Peña fueron felicitados por el Gobernador de la Provincia, profesor Gustavo Melella por su arrojo al salvar este jueves a la noche a una joven que se había arrojado a las gélidas aguas del río Grande desde el Puente General Mosconi.

Ambos servidores públicos fueron entrevistados por los medios de comunicación y relataron el suceso que tuvo un final feliz.

Ambos lograron salvar a la joven que estaba atrapada en un témpano de hielo. Destacaron la importancia del trabajo en equipo y el cumplimiento del protocolo para una respuesta rápida y efectiva. En el caso del Cabo Primero Emanuel Vicencio éste ha sido su quinto rescate en condiciones similares y expresó la satisfacción y emoción que siente al salvar una vida. También agradeció el reconocimiento de la comunidad y resaltó la importancia de la colaboración de todos en estas situaciones.

“Agradecemos la ayuda de la Defensa Civil municipal y Policía provincial. Cuando nos vamos acercando hacia el muelle CAP, ya que nos dijeron que la persona estaba ahí, la visibilidad de por sí era poca, no la podíamos hallar hasta que mi compañero, el Cabo Segundo Peña, escucha el grito de la chica y ahí la logramos visualizar. Gracias a Dios se la pudo sacar del agua con vida, estaba agarrada sobre un témpano de hielo, que eso para mí fue primordial, porque si no estaba agarrada, no la hubiéramos podido encontrar por las bajas temperaturas que había”, relató Vicencio.

En este punto resaltó el valor de su camarada Peña quien se arrojó al agua fría. “Realmente fue un momento muy emotivo, muy fuerte también. Gracias a Dios tuvimos suerte y salió todo bien y fue un trabajo en conjunto”.

Vicencio reveló que lamentablemente es frecuente este tipo de hechos y ya tienen un protocolo de actuación. “Siempre se llama al 106, de ahí a los Handys, nos comunican a nosotros que estamos en el pañol de navegación y ahí tenemos todo el equipo donde rápidamente nos uniformamos, nos cambiamos y ahí activar el protocolo, avisar al chofer que también es una parte fundamental, en sí y en todo, lo mismo el radiooperador, todos forman una parte fundamental. No somos solamente nosotros, hay un puñado de gente atrás nuestro que sin ellos tampoco podemos hacer nuestro trabajo; tenemos el chofer que nos tira la embarcación al agua y la gente que nos avisa, el radiooperador, el ayudante de guardia, el cabo de guardia, ellos son también un escalón muy importante. Es fundamental el protocolo para asegurar la rapidez del operativo. Lo bueno es que siempre las personas están, los mismos compañeros están a disposición. Tengo gente que se las llama y viene a acudir inmediatamente porque ahora en época de invierno las temperaturas son muy bajas y se puede llegar a complicar algo, pero gracias a Dios salió todo bien. En mi caso, estoy desde el 2016 acá y ya tengo cinco rescates y todos pudieron ser rescatados con vida, el más complicado por las bajas temperaturas fue el de ayer”.

“Nosotros, cuando tomamos el servicio de guardia, lo hacemos con calma; esperamos el llamado y ahí tratamos de acudir lo más rápido posible para poder llegar a asistir a la persona. Sabemos que el clima acá no ayuda mucho, se nos complica el tema que la marea que sube y baja, se nos complica bastante porque por ahí si la marea está baja se nos imposibilita sacar la embarcación y ahí buscamos la forma de acercarnos vía terrestre y tratar, con algún cabo (cuerda o soga), salvar una vida; si tenemos que meternos a nadar, lo hacemos, actuamos con la cabeza en frío; luego viene la emoción de haber logrado el objetivo”.

Finalmente coincidieron que “es una satisfacción muy linda, saber que se ha salvado a una persona, la verdad es algo que nos emociona mucho. Alguien hizo un mini video ayer con este rescate y a veces no caemos en la cuenta de todo lo que se hace con la adrenalina. Gracias a Dios, salió todo bien, el accionar fue rápido y eso es lo más satisfactorio que puede sacar a la persona con vida”.