Docentes y equipos educativos podrán capacitarse en prevención de consumos problemáticos

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego anunció la apertura de un nuevo curso virtual destinado a docentes, equipos de orientación y profesionales que trabajan en el ámbito educativo, con el objetivo de brindar herramientas para prevenir consumos problemáticos entre estudiantes.

La capacitación, que se desarrollará de manera online, abordará temáticas relacionadas con los consumos problemáticos y adicciones, su impacto en la infancia y adolescencia, y estrategias para intervenir desde la escuela como espacio de cuidado y acompañamiento. También se trabajarán métodos para afrontar situaciones complejas dentro de las instituciones educativas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de septiembre y el curso comenzará el 17 de septiembre. Los interesados podrán registrarse de manera gratuita a través del enlace habilitado por la organización.

Marisa Arredondo, directora provincial de Nivel Secundario, destacó la relevancia de esta iniciativa: “Es fundamental brindar a los equipos educativos herramientas concretas para acompañar a los estudiantes y fortalecer la convivencia dentro de las escuelas”.

Este curso se enmarca en una política de prevención integral, impulsada por la provincia en colaboración con distintos organismos nacionales, que busca promover entornos escolares seguros y favorecer el bienestar de niños y adolescentes.