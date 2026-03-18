Docentes se movilizan en defensa de OSEF y convocan a desobligación

Este miércoles 18 de marzo, el gremio docente llevará adelante una jornada de desobligación en el turno mañana, que incluirá también a las escuelas de jornada completa, en el marco de un plan de lucha en defensa de la obra social OSEF.

Desde el sector sostienen que la obra social pertenece a las trabajadoras y trabajadores, y cuestionan tanto decisiones políticas del pasado como la falta de respuestas de las gestiones actuales, a las que responsabilizan por el deterioro del sistema y el desfinanciamiento acumulado.

La medida estará acompañada por concentraciones en distintos puntos de la provincia.

Los lugares definidos son:

Ushuaia: sede de OSEF, en Alfonsina Storni 2157

Tolhuin: Delegación de Gobierno

Río Grande: Centro Cultural Yaganes

Entre los principales reclamos, exigen la recuperación de la autarquía de la obra social y señalan al Gobierno provincial como responsable político de la crisis que afecta a más de 55 mil afiliados. Asimismo, reclaman el pago inmediato de deudas por aportes patronales por parte de distintos organismos, el cumplimiento en tiempo y forma de las contribuciones, y una mayor inversión en el sistema de salud pública.

Además, solicitan la restitución de prestaciones y servicios, junto con una recomposición salarial acorde al Salario Mínimo, Vital y Móvil, en línea con lo establecido por la legislación vigente.

La convocatoria fue impulsada por SUTEF, que continúa visibilizando la crítica situación de la obra social y demandando medidas urgentes para garantizar su funcionamiento.