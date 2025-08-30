Docentes de Tierra del Fuego anuncian un acampe educativo del 1 al 5 de septiembre

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó la realización de un acampe educativo en toda la provincia, que se desarrollará entre el 1 y el 5 de septiembre. La medida forma parte del plan de lucha que el gremio impulsa frente al congelamiento salarial y la eliminación de fondos nacionales destinados a la educación.

Durante los primeros cuatro días, se llevarán adelante desobligaciones combinadas con movilizaciones en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, mientras que el viernes 5 la protesta concluirá con un paro total y una marcha provincial en la capital fueguina.

Desde el sindicato señalaron que la última oferta salarial del Gobierno resulta insuficiente y advirtieron que la pérdida del FONID y otros programas representa un fuerte impacto en los ingresos docentes. Además, reclamaron el tratamiento de una ley de financiamiento educativo que garantice recursos permanentes para el sistema.

Con consignas como “Con docentes pobres no hay transformación educativa” y “Con hambre no se aprende, tampoco se enseña”, la organización sindical busca visibilizar la situación y sumar el acompañamiento de la comunidad.