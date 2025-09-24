Devita: “En tres días, Milei quemó dólares que equivalen a dos años de coparticipación de Tierra del Fuego”

El ministro de Economía de Tierra del Fuego, Francisco Devita, cuestionó la reciente intervención del Gobierno nacional en el mercado cambiario, al señalar que en apenas tres días se vendieron 1.100 millones de dólares para frenar la suba del tipo de cambio oficial. Según indicó, esa cifra equivale a dos años completos de coparticipación federal que recibe la provincia.

“Si tomamos el tipo de cambio del último viernes 19 de septiembre a 1.515 pesos por dólar, el Gobierno vendió 1.100 millones de dólares, lo que da como resultado alrededor de 1,7 billones de pesos. Eso es lo mismo que dos años de recursos coparticipables para Tierra del Fuego”, precisó Devita.

El funcionario explicó que, de acuerdo al presupuesto nacional 2026 y a las pautas macro fiscales del Consejo de Responsabilidad Fiscal, la provincia tiene asignados alrededor de 865 mil millones de pesos en concepto de coparticipación. “Multiplicando esa cifra por dos, llegamos a los 1,7 billones, que es lo mismo que el monto de dólares que se quemó en tres días”, remarcó.

En esa línea, advirtió que los fondos destinados al mercado cambiario “tuvieron como único destino la fuga”. Y agregó: “No se usaron para obras, no quedaron en reservas ni se destinaron a nada concreto. Es plata que ya no está”.

Devita también vinculó esta situación con episodios de gestiones anteriores: “La fuga mayor empezó en 2017 con Nicolás Dujovne como ministro de Economía en la gestión de Mauricio Macri, con un préstamo de 45 mil millones de dólares del FMI que nadie puede explicar dónde está”.

El ministro coincidió con la advertencia del gobernador Gustavo Melella sobre el posible endeudamiento externo del actual Gobierno. “Si la deuda se destina a obras, no hay que demonizar la herramienta. El problema es que en estos dos años no se inauguró ni una sola obra pública. Si la deuda es solo para sostener la fuga y un tipo de cambio ficticio, no estoy de acuerdo”, concluyó.