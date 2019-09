Deuda histórica: ASOEM a un paso de su escritura

La ASOEM, bajo la conducción de Gustavo Morales, cumplió honrando sus compromisos cancelando una deuda histórica con el Fondo Residual, lo cual le permite poder escriturar la sede sindical y conseguir financiamiento para concretar importantes proyectos como los consultorios médicos, la farmacia y diversos convenios. “Nos encontramos con muchísimos problemas, pero le pusimos el pecho, salimos a solucionarlos y no nos quedamos en los lamentos y eso es lo bueno, porque siempre seguimos para adelante y hoy estamos muy felices porque demostramos que haciendo las cosas bien, se logran los objetivos”, resaltó Morales.

Río Grande.- Gustavo Morales, titular de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales –ASOEM- recordó que “desde el año 2012 que empezamos a enterarnos de todo lo que tenía el Sindicato como deuda, con números que no se habían pagado o se habían dejado de pagar y había acreedores por todos lados”.

Agregó que “nosotros ya habíamos sacado el libre deuda, habíamos cancelado todo lo que era la deuda con el Fondo Residual y solo faltaba la frutilla del postre y era la cancelación a través de la Escribanía General de Gobierno, que nos entregó la cancelación lo cual nos permite escriturar la sede sindical de la calle O’Higgins 126 a nombre de ASOEM”.

En ese sentido, Gustavo Morales resaltó que “esto no solo es un logro de la Comisión Directiva, sino también de todos los afiliados que son los que siguen confiando en la gestión que venimos llevando, tanto con Lucio Lucero en su momento como la que hoy nos toca llevar adelante, en mi caso como Secretario General”.

Compartió que “estamos muy felices ya que nos da la posibilidad de que podamos concretar los proyectos que tenemos adelantes porque tener la escritura nos da el aval para respaldar un préstamo, por ejemplo, para seguir creciendo y hacer más cosas acá en el sindicato”.

Algunos de estos proyectos “son los consultorios nuevos, la farmacia y generar algunos convenios nuevos con algunos comercios. Hoy ya tenemos trece comercios que están trabajando con ASOEM a través de descuentos de haberes para los afiliados y de a poco vamos logrando lo que propusimos en su momento; además conseguimos el predio que nos cedió la Municipalidad de Río Grande en la calle Pacheco, donde pretendemos construir un gimnasio; conseguimos también con el Gobierno de la Provincia para que nos facilitasen los medios como para poder crecer en nuestra sede en la parte de arriba, para construir los consultorios que es un aporte importante en el que se comprometió el Gobierno de la Provincia”.

Confió que esta administración transparente que llevan adelante “ha permitido que los propios comercios nos llamen para celebrar convenios para que podamos trabajar con ellos. Eso es bueno porque ASOEM se está haciendo conocer y es confiable ante la pérdida de credibilidad que ha tenido por la mala gestión de algunas administraciones. Nosotros, gracias a Dios, hemos logrado revertir esta situación, sin hacer demagogia, haciendo un trabajo silencioso toda la conducción, y lo digo con la más sincera humildad que nos caracteriza a todos los que integramos la Comisión Directiva y por eso creemos que el Sindicato está bien encaminado y cumpliendo su verdadero rol al servicio de los trabajadores municipales y eso nos enorgullece”.

Convenios colectivos de trabajo con el Municipio

Por otra parte Gustavo Morales fue consultado por los convenios colectivos de trabajo y su relación con la parte patronal, que es el Municipio de Río Grande.

“Nosotros cuando nos sentamos a hablar con el Ejecutivo para firmar la primera pauta salarial del primer semestre del 2019, habíamos charlado sobre el aumento de esta pauta que era de un 10 por ciento, después un 5 por ciento, más la cláusula de revisión que era un 20 por ciento del año pasado que venía para este 2019; pero al margen de todo esto, hay muchos puntos que hoy tenemos que estar cerrando con el Municipio, si bien observamos que las elecciones de octubre tal vez estén concentrando la atención y no así la situación de los empleados municipales, y esto está pasando en todos los niveles, tanto nacional, como provincial y municipal por eso los llamo a la reflexión para volver la atención en los trabajadores municipales en un contexto inflacionario y de demarcación de precios de la canasta básica de alimentos y salud”.

En este mes está prevista una reunión “para rever la pauta salarial, analizar algún incremento debido a la disparada de los precios, si se puede colocar la cláusula de revisión al Básico, todo eso estamos esperando nosotros para charlar y ver qué es lo que hacemos”, comentó Morales.

Reunión con Martín Pérez

Asimismo, Gustavo Morales refirió que “hemos mantenido una reunión con el Intendente Electo (Martín Pérez) para analizar el impacto sobre el sueldo de los trabajadores el año que viene ante estas medidas y la situación de la economía. No queremos que se firmen acuerdos que puedan perjudicar a la nueva gestión, pero tampoco que la situación salarial siga afectando a los trabajadores. Lo más inmediato es acordar algunas medidas con la actual gestión para lo que resta del año, porque necesitamos que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo ya que vemos que nos les alcanza para cubrir la subsistencia de la canasta básica; vemos que los sueldos no están alcanzando, pero en ningún lado, no solo en el ámbito municipal”.