Destinan más de $5.800 millones a la modernización de la central eléctrica de ushuaia

Los recursos permitirán avanzar en el mantenimiento integral de cinco turbogeneradores fundamentales, con el objetivo de reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico y asegurar la provisión energética de la ciudad.

La Central Eléctrica de Ushuaia continúa avanzando en su proceso de readecuación a partir de la incorporación de nuevos fondos que alcanzan los $5.827 millones, provenientes del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (F.A.M.P.).

Esta inversión resulta clave para sostener y mejorar el funcionamiento de una infraestructura estratégica para el abastecimiento energético de la capital fueguina.

Los recursos corresponden al segundo y tercer desembolso de un Aporte No Reembolsable destinado al proyecto de readecuación integral de la central.

El financiamiento total aprobado asciende a más de $16.180 millones, de los cuales ya se ha ejecutado cerca del 64%, consolidando un importante avance financiero que permite sostener el ritmo de las tareas planificadas.

El plan de trabajo contempla el mantenimiento mayor de cinco turbogeneradores —TG7, TG13, TG8, TG11 y TG14— con el propósito de devolverlos a una condición operativa equivalente a “cero horas”, lo que implica una puesta a nuevo que extiende su vida útil y reduce significativamente el riesgo de fallas imprevistas.

Desde el área de Obras y Servicios se destacó que esta inversión no solo apunta a resolver necesidades inmediatas, sino también a fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico en el corto y mediano plazo, optimizando recursos y mejorando la relación costo-beneficio del parque generador existente.

Asimismo, se subrayó que la intervención permite anticiparse a eventuales contingencias que podrían impactar tanto en la vida cotidiana de los vecinos como en la actividad productiva local.

El proyecto incluye, además, la actualización del sistema de control del generador TG7 y la incorporación de tecnología especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta complejidad, provistos por firmas de reconocimiento internacional.

Estas acciones comenzaron a ejecutarse tras el primer desembolso recibido en 2025 y continúan desarrollándose conforme al cronograma establecido.

Con la llegada de este nuevo financiamiento, se prevé avanzar en las contrataciones pendientes y en las tareas técnicas necesarias para completar la intervención de los equipos, garantizando el cumplimiento de los estándares exigidos por el F.A.M.P. y consolidando un sistema eléctrico más confiable y eficiente para Ushuaia.