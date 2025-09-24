Despidieron a todos los empleados del Registro Automotor N.º 1 en Río Grande

Siete trabajadores, con hasta 38 años de antigüedad, fueron notificados por carta documento de su despido. Alegan que se les adeudan los salarios de agosto y septiembre, y anticipan acciones legales frente a lo que consideran una medida “sorpresiva e injusta”.

La oficina del Registro Automotor N.º 1 en Río Grande atraviesa una crisis institucional. En las últimas horas, todos los empleados de la dependencia fueron despedidos por medio de carta documento, sin haber recibido los haberes correspondientes a los meses de agosto y septiembre.

Las voces de los trabajadores

Ante la noticia, los empleados afectados se reunieron en la sede del Centro de Empleados de Comercio para definir sus próximos pasos junto al sindicato. Uno de los despedidos, con 38 años de antigüedad, relató:

“Sí, nos enteramos mediante carta documento de que estamos despedidos. Ahora estamos en nada, no sabemos qué va a pasar.”

Denunciaron que venían reclamando pagos atrasados y ajustes que nunca fueron aplicados, pero que no obtuvieron respuestas. “Esperábamos los sueldos que nos deben, que era agosto y septiembre, y todavía no hay novedades. Pero sí nos despidieron sin pagarnos”, afirmaron.

Además, señalaron que, en los meses previos, los encargados del registro “directamente nos evadían, cosa de no tener contacto con los empleados”.

Acciones legales y conflicto pendiente

El estudio contable Mora estaba a cargo de liquidar los haberes del personal, por lo que el sindicato intentará determinar el monto exacto de la deuda. Los trabajadores ya enviaron cartas documento manifestando su rechazo al proceso de despido.

“Obviamente vamos a llevar esto a la Justicia. No nos vamos a quedar”, aseguraron. “Trabajamos mucho tiempo y que te despidan así de golpe, la verdad que no lo esperábamos”. Hasta ahora, no hubo ningún comunicado oficial del Registro Automotor que explique la decisión, la que habría sido tomada sin diálogo previo con el personal.