Delincuentes forzaron el ingreso a la sucursal de Andreani en Río Grande

En horas de la mañana, cuando el personal de la sucursal Andreani de Río Grande llegó a comenzar sus tareas, descubrieron signos de un robo en las instalaciones. La policía trabaja en el lugar para determinar el modo de ingreso y los bienes sustraídos.

Según las primeras averiguaciones, los delincuentes habrían accedido por la zona posterior del edificio, entrando desde un patio interior compartido con un comercio vecino. Para lograr el ingreso, rompieron un vidrio del frente y luego intentaron forzar la puerta principal.

Como el local cuenta con cámaras de seguridad, las autoridades confían en que podrán identificar a los autores en breve.

Mientras tanto, el personal de la empresa se encuentra realizando tareas de limpieza y recuperación del espacio para reanudar la atención habitual.