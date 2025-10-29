«Debe haber más diálogo, humildad y compromiso», dijo Von Der Thusen

Tras las elecciones del domingo, el legislador Von Der Thusen volvió a remarcar la importancia de «convocar a una mesa de trabajo, que incluya a todos los actores, para comenzar a avanzar definitivamente en herramientas que atiendan y acompañen los distintos desafíos que atraviesa Tierra del Fuego».

En este sentido, sostuvo que «nuestra provincia atraviesa un momento decisivo y la gente espera más de sus representantes, espera respuestas, escucha y acción. Con el proceso electoral finalizado, más que nunca, es tiempo de dejar atrás los intereses partidarios y priorizar lo esencial, que es mejorar la vida de los fueguinos».

El Legislador felicitó a «los nuevos representantes nacionales elegidos por el pueblo fueguino» y anheló que «su tarea esté basada en el compromiso con nuestra tierra y en defender los intereses de todos los fueguinos. Desde mi rol me pongo a disposición para construir soluciones reales».

Von Der Thusen remarcó que «las dificultades que enfrentan los fueguinos, la pérdida de empleo, el costo de vida y la incertidumbre económica, no se superan con discursos ni con confrontaciones, sino con trabajo, compromiso y responsabilidad. No alcanza con señalar los problemas, hay que animarse a resolverlos con humildad, con diálogo y con una visión de futuro».

Finalmente, expresó que «el futuro de Tierra del Fuego depende de que cada uno asuma su compromiso como corresponde, y nosotros lo estamos haciendo. La provincia no resiste más divisiones ni frases sin sentido sino representantes que estén a la altura de las circunstancias», concluyó.