Cuenta regresiva para la reapertura del aeropuerto de Río Grande

El aeropuerto de Río Grande se prepara para retomar sus operaciones el próximo 15 de abril, luego de permanecer cerrado durante cerca de dos meses por una obra de renovación integral que apunta a mejorar tanto la seguridad como la eficiencia del servicio.

Los trabajos incluyeron la repavimentación completa de la pista, donde se colocaron miles de toneladas de asfalto, además de la construcción de nuevas cabeceras de hormigón que refuerzan los sectores de mayor exigencia para las aeronaves. A esto se suma la ampliación de la plataforma comercial, lo que permitirá optimizar las maniobras en tierra y agilizar la operatoria diaria.

En paralelo, se avanzó en la incorporación de un moderno sistema de balizamiento con tecnología LED y en la renovación de la señalización, elementos clave para fortalecer la seguridad operativa, especialmente ante las condiciones climáticas propias de la región.

Con un nivel de avance cercano al 80%, la intervención busca no solo modernizar la infraestructura aeroportuaria, sino también mejorar la experiencia de pasajeros y tripulaciones, consolidando a esta terminal como un punto estratégico para la conectividad de la ciudad y la provincia.