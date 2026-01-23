¿Cuándo ocurrirá el eclipse solar anular de 2026?

El fenómeno tendrá lugar el martes 17 de febrero de 2026, cuando la Luna nueva se alineará frente al Sol sin llegar a cubrirlo por completo. Esto dará lugar a la característica imagen de un anillo luminoso alrededor del disco lunar.

Según estimaciones astronómicas, el evento se desarrollará durante varias horas, aunque la fase más impactante —la anularidad máxima— durará apenas unos minutos en los puntos donde sea visible en su totalidad.

¿Desde dónde se podrá ver el anillo de fuego?

La visibilidad del eclipse dependerá de la ubicación geográfica:



Zonas con fase anular

Una franja muy reducida que atravesará la Antártida y áreas del océano Austral.

Regiones con eclipse parcial

Extremo sur de América del Sur (Patagonia argentina y chilena).

Sectores del sur de África y Madagascar.

Amplias zonas oceánicas del hemisferio sur.

Importante: el eclipse no será visible en gran parte del hemisferio norte, donde el fenómeno no alcanzará una fase apreciable.

Horarios aproximados del fenómeno

Las fases generales del eclipse se producirán en el siguiente rango horario:

Inicio del eclipse parcial: alrededor de las 09:56 UTC

Punto máximo del eclipse: entre las 12:11 y 12:13 UTC

Fin del eclipse parcial: cerca de las 14:27 UTC

La duración total del evento superará las cuatro horas, aunque el famoso “anillo de fuego” será breve y extremadamente localizado.

Por qué este eclipse solar es considerado extremo

Los astrónomos califican este evento como inusual por varias razones:

Cobertura solar cercana al 96 %, suficiente para formar un anillo brillante sin oscurecer el cielo por completo.

Condiciones orbitales poco comunes, ya que la Luna se encontrará cerca de su punto más lejano respecto a la Tierra.

Acceso limitado a la observación directa, al producirse principalmente sobre regiones remotas y poco pobladas.

Esta combinación convierte al eclipse en uno de los más singulares de las últimas décadas.