Cristina López apuntó contra Martín Pérez tras la pérdida de una banca

La senadora electa de Fuerza Patria responsabilizó al intendente de Río Grande por la división interna del peronismo fueguino y aseguró que esa fractura le costó al espacio una representación en el Congreso.

Durante el acto de cierre electoral, la senadora electa Cristina López lanzó duras críticas contra el jefe comunal de Río Grande, Martín Pérez, a quien señaló como el principal responsable de la pérdida de una banca en la Cámara Alta.

“Que hoy hayamos perdido una banca tiene nombre y apellido, y es Martín Pérez”, expresó López ante la militancia, marcando una fuerte distancia con el dirigente que encabezó otra lista dentro del mismo espacio político.

La referente de Fuerza Patria sostuvo que la ruptura interna del peronismo “respondió más a intereses personales que al proyecto colectivo” y acusó a Pérez de “actuar funcionalmente al oficialismo nacional”.

En su discurso, López remarcó que, a pesar del resultado, “el movimiento sigue de pie” y que desde su banca trabajará “por los trabajadores, la industria fueguina y la soberanía nacional”.

También dedicó un mensaje a la militancia que acompañó la campaña:

“Vamos a seguir luchando con más convicción que nunca. Tierra del Fuego no se toca, las Malvinas no se tocan y la Antártida es nuestra”, afirmó con énfasis.

Finalmente, agradeció el respaldo del gobernador Gustavo Melella y del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, destacando la unidad lograda dentro de Fuerza Patria pese a las tensiones.