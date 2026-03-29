Crimen en Río Grande: un hombre fue asesinado a tiros y hay dos detenidos

Durante la madrugada de este 29 de marzo, personal de la Comisaría Cuarta de Río Grande intervino ante una alerta por una persona sin vida en una vivienda ubicada sobre calle Los Indios al 66.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron el fallecimiento de un hombre, quien fue identificado como Gabriel Osvaldo Sánchez, de 47 años. Según las primeras pericias, la muerte habría sido consecuencia de heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

En el marco del procedimiento, se procedió a la aprehensión de dos hombres, identificados como Héctor Rubén Machado, de 49 años, y Omar Rodríguez, de 56, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación continúa en curso para esclarecer las circunstancias del hecho, con intervención del Juzgado de Instrucción de turno.