Crece a más de 4.000 los beneficiarios del boleto educativo en Río Grande

El Boleto Educativo, que garantiza el acceso gratuito al transporte público para estudiantes y docentes, alcanzó este año a más de 4.000 beneficiarios, superando los 3.500 registrados en 2024.

El director general de Transporte y Movilidad Urbana, Matías Bucci, explicó que el beneficio abarca a estudiantes de todos los niveles, docentes y acompañantes, quienes reciben 48 pasajes gratuitos por mes cargados en la tarjeta SUBE. “Es una herramienta fundamental para que la educación sea verdaderamente accesible”, señaló.

Las unidades de transporte realizan recorridos que abarcan cerca de 70 establecimientos educativos, facilitando el traslado diario de los usuarios. Según Bucci, se monitorean constantemente las estadísticas de uso para optimizar el servicio: cuando se detecta menor demanda en un sector, se reasignan unidades a zonas con mayor necesidad.

También aseguró que existe un stock suficiente de tarjetas SUBE para quienes gestionen el beneficio por primera vez, evitando demoras en la entrega. “La gratuidad del boleto no solo ayuda a las familias, sino que también promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades”, destacó.

Con este incremento de beneficiarios, el Boleto Educativo refuerza su importancia como medida clave para asegurar que el transporte no sea un obstáculo en el acceso a la educación.