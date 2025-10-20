Coto: “Tierra del Fuego tiene la oportunidad histórica de tener el peso que se merece en las decisiones nacionales”

El candidato a Senador por La Libertad Avanza, Agustín Coto, aseguró que en las elecciones del próximo domingo, “los argentinos vamos a definir qué país queremos” entre “el modelo del presidente Javier Milei que está bajando la inflación, abriendo la economía, desburocratizando, haciendo un país cada vez más libre; o el kirchnerismo que nos llevó al desastre económico, institucional, social y cultural”.

En declaraciones a Radio Mitre Ushuaia, Agustín Coto apuntó el rol clave y decisivo de los fueguinos en las urnas: “Tierra del Fuego tiene la oportunidad histórica de tener el peso y el rol que se merece, en las decisiones nacionales” a través de Senadores y Diputados de La Libertad Avanza; teniendo en cuenta que “los temas que se discuten en el Congreso son los mismos que afectan a la provincia: Inflación, trabajo, inversión, producción. Tenemos la posibilidad de ir a sentarnos en la mesa grande de las discusiones nacionales llevando la mirada fueguina, hoy más que nunca”.

El Candidato a Senador remarcó que “si el presidente Javier Milei tiene más respaldo en el Congreso, las reformas para la transformación definitiva de la Argentina van a ser una realidad, lo más rápido posible”; y advirtió que “si no tenemos una reforma laboral que fomente y agilice la generación de empleo, tampoco la vamos a tener en la Provincia. Si no hay reforma tributaria, si no hay reforma penal, todos esos cambios no van a producirse tampoco en Tierra del Fuego”.

Recordó que durante la visita del presidente Javier Milei a la provincia, “dejó bien clara su defensa de la Ley 19640, cuando dijo públicamente que nuestra provincia es la demostración de que bajar impuestos funciona y que el problema no es Tierra del Fuego sino todo lo que se paga de más en el resto del país”, destacó Agustín Coto, y cuestionó que “por no aprobar la adhesión al RIGI nos estamos perdiendo eventuales inversiones que significarían más producción y más trabajo para los fueguinos. Es insólito”.

Para finalizar Agustín Coto reiteró la importancia de ir a votar Senadores y Diputados de La Libertad Avanza el próximo domingo, con el sistema rápido, sencillo y transparente de la Boleta Única Papel. “Las dos versiones del kirchnerismo fueguino están disputándose una interna de poder, mientras que nosotros estamos trabajando para salir del pozo donde nos dejaron y recuperar los valores que hicieron que nuestros abuelos eligieran Argentina para venir a construir su futuro. La diferencia de modelos es clara, y no estamos dispuestos a retroceder”.