Coto asume al frente de una comisión clave del Senado

El senador Agustín Coto fue designado como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación Argentina, uno de los espacios legislativos más relevantes por el alcance de los temas que aborda.

Su nombramiento se concretó a partir de la propuesta de Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza. Tras asumir, Coto destacó la particularidad de esta comisión, subrayando su amplitud temática y su peso dentro del funcionamiento institucional del país.

La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene entre sus responsabilidades el análisis de proyectos vinculados a reformas de la Constitución, la organización del Estado, el sistema electoral y de partidos políticos, así como las relaciones entre la Nación y las provincias.

Además, interviene en cuestiones de alta sensibilidad institucional, como los procesos de juicio político a las máximas autoridades del Ejecutivo y del Poder Judicial.

En sus primeras definiciones, el legislador anticipó la intención de promover un ámbito de trabajo abierto, con participación amplia más allá de las posiciones del oficialismo, buscando consolidar un espacio de debate plural dentro del Senado.