Cooperativismo: una forma muy importante de llevar adelante la producción

Así lo destacó el Gobernador Gustavo Melella en la firma del convenio conseguido entre la Coopetativa de Trabajo Tierra del Fuego y la firma BGH que, con respaldo del Gobierno provincial, permitirá reactivar la planta Audivic luego de más de 2 años sin producir.

Asimismo señaló que:”es un día de mucha alegría para toda la provincia. Es un logro de ustedes, trabajadores y trabajadoras de la cooperativa, pero también de BGH. Siéntanse felices y orgullosos por lo que lograron. Seguramente uno mira para atrás y ve angustia, dolor, problemas familiares, problemas de salud, cosas que han pasado que son tristes. Pero creo que si uno mira para adelante ve un futuro mucho mejor y eso es un logro de ustedes”, fue el mensaje del Gobernador a los trabajadores en la planta en el marco de la rubrica del acuerdo.

Por otra parte manifestó que:”en nombre del Gobierno provincial queremos felicitar plenamente a los trabajadores y trabajadoras. El cooperativismo hoy es una forma muy importante de llevar adelante la producción”, consideró el Mandatario provincial.

Subrayo también que: “esto tiene que servir de ejemplo para toda la industria en un momento difícil. Venimos de cuatro años horribles y cuando uno empezaba a buscar y a soñar otra cosa nos tocó lo peor que le pudo haber pasado al mundo entero”, lamentó.

Por su parte aseveró que: “va a venir otra forma seguramente de pensar el mundo. Y una de esas formas es el cooperativismo, estoy convencido de que va a ser así. Por eso creo que ustedes van a tener más trabajo, van a tener mucho trabajo. En eso tenemos que trabajar juntos, el Gobierno, los empresarios, los trabajadores para que haya continuidad”, auguró Melella.

El Gobernador aceptó que “aún nos falta, aún tenemos alguna industria cerrada y eso no nos puede pasar. No nos puede pasar lo que está pasando en Ambassador en Ushuaia, donde sí hay especulación. En estos días como Gobierno vamos a tomar alguna medida, alguna intervención más fuerte en el caso de Ambassador, porque no podemos dejar que una industria esté cerrada, y que trabajadores y trabajadoras no estén trabajando”.

Finalmente dijo que: “en medio de esta pandemia donde luchamos entre la vida y la muerte, este logro entre BGH, la Cooperativa de los trabajadores y también del dueño, hay que reconocerlo, es un día para celebrar, es un día de esperanza. Creo que hoy es un mensaje de vida. Nuestro compromiso es acompañarlos en lo que podamos, hacer que haya más trabajo, que haya continuidad que es lo que todos queremos. Esta es la industria que todos defendemos”, insistió el mandatario provincial.