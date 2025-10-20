Convocatoria docente para el profesorado Educación Física IURP en Río Grande

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo informa que se encuentra abierta la inscripción para concursar como docente del Profesorado Universitario de Educación Física (IURP).

La convocatoria está dirigida de manera específica a profesores universitarios y licenciados en Educación Física. La misma permanecerá abierta desde este viernes 17 al 27 de octubre inclusive.

Las asignaturas correspondientes al 4° año de la carrera que se concursan son: Organización de Torneos, Fútbol 2, Primeros Auxilios, Deportes Alternativos y Didáctica Especial de Nivel Secundario. Todas cuentan con una carga de 3 horas reloj semanales por comisión, en modalidad de carrera a distancia con dictado presencial en Río Grande.

Para mayor información y envío de currículum, deberán ingresar al siguiente enlace: https://iuriverplate.edu.ar/uploads/Concurso1C_Eyd2026-Requisitos.pdf. Asimismo, pueden dirigirse personalmente al Centro Municipal de Estudios Superiores (Bilbao N° 614) o pueden comunicarse al teléfono (2964) 436200 int. 2137.

De esta manera, el Municipio continúa invirtiendo en la formación de profesionales para nuestra ciudad.