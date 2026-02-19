Convocan a participar de un taller sobre comunicación y manejo de conflictos en el ámbito laboral

El Ministerio de Trabajo y Empleo abrirá una nueva instancia del taller gratuito “La comunicación como herramienta de intervención en conflictos laborales”, una propuesta destinada a quienes deseen fortalecer sus capacidades para desenvolverse en entornos laborales complejos.

La jornada se realizará el martes 24 de febrero, de 14 a 16 horas, en La Casona (Karukinka 150), en la ciudad de Ushuaia.

El espacio está pensado para brindar herramientas concretas que permitan afrontar desacuerdos, tensiones y situaciones problemáticas en el trabajo, promoviendo el diálogo y la búsqueda de consensos.

A través de actividades dinámicas y participativas, se trabajará sobre estrategias de comunicación efectiva, escucha activa y construcción de acuerdos, con el objetivo de fomentar vínculos laborales más saludables y colaborativos.

La iniciativa forma parte de las acciones de formación orientadas a fortalecer la inclusión y el desarrollo de habilidades que contribuyan a una mejor inserción y permanencia en el empleo.

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera online completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/vsUz4TWjBnTjnzeV9�

También podrán realizar la inscripción de forma presencial en Fadul 204, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 15:30 horas. Los cupos son limitados.