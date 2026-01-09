Consultorías en lactancia: acompañamiento cercano para las familias

Se ofrecen espacios de orientación y apoyo personalizados durante el embarazo y los primeros años de vida, promoviendo el bienestar integral de las infancias.

Con el objetivo de brindar un acompañamiento personalizado a familias en etapa prenatal y durante los primeros años de vida, se desarrollan durante todo el año consultorías en lactancia en Casa de María y en los Centros Municipales de Salud de la ciudad.

Estos espacios proponen un abordaje cercano y respetuoso, ofreciendo información clara y adecuada a cada situación particular. A través de las consultorías, se busca acompañar el proceso de lactancia desde el embarazo, los primeros días posteriores al nacimiento y las etapas siguientes, atendiendo dudas frecuentes, posibles dificultades y también los procesos de destete.

La iniciativa apunta a acompañar a las familias en un momento clave para el desarrollo y el bienestar de niñas y niños, promoviendo el cuidado integral de la salud y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Las personas interesadas pueden acercarse a Casa de María, ubicada en Finocchio 2193, o a los Centros Municipales de Salud N.º 1 (Chacra II), N.º 2 (Barrio Malvinas Argentinas), N.º 3 (Zona Sur) y N.º 4 (Barrio de las Aves), de lunes a viernes, en el horario de 8 a 16 horas.

De esta manera, se garantiza el acceso a espacios de acompañamiento y orientación en lactancia, pensados para brindar contención, información y apoyo a todas las familias de la comunidad.