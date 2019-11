Concejales escucharon la voz de los vecinos, trabajadores, gremios, y el municipio entrante

La Audiencia Pública fue presidida por el concejal Raúl von der Thusen, y durante la misma los vecinos, gremios, trabajadores y referentes del municipio entrante expusieron sus diversas miradas sobre el proyecto para la creación de ‘Río Grande Activa Sociedad del Estado’.

En este sentido, la Audiencia, símbolo de la participación ciudadana, estuvo presidida por el concejal y titular de la comisión de Legislación e Interpretación, Raúl von der Thusen, quién en un principio agradeció la participación de todos los sectores, a la vez que estipuló la formalidad de la audiencia. Además también participaron las ediles María Eugenia Duré, Laura Colazo, y Miriam Mora.

Cabe destacar que en la Audiencia expusieron el Dr. Gastón Díaz en representación del Ejecutivo entrante, y posteriormente expresaron sus opiniones Julio Necul, Elías Roldan Leal, Eliana Velázquez, Guillermo Vargas (secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros), Rodolfo Perpetto y Walter Luciani.

“Entendemos que es una herramienta para que el Municipio pueda intervenir de forma directa”

El Dr. Gastón Díaz, en representación del gobierno electo que encabezará Martín Pérez, fue el primer orador durante la Audiencia Pública, quien expresó que junto “al equipo técnico que viene trabajando a Martín Pérez hace ya varios meses, venimos pensando en distintas herramientas que puedan aportar para que Río Grande siga creciendo como ciudad”.

En tal sentido señaló que “creemos, por una fuerte convicción ideológica, que la presencia del Estado en todos los ámbitos sociales, culturales, políticos y dentro del ámbito del desarrollo tiene que hacerse efectiva”.

Con la finalidad de cumplir con dicho objetivo, señaló Díaz que “tomamos una visión que tuvieron quienes estuvieron a cargo de la Convención Constituyente y sancionaron la Carta Orgánica Municipal”, dijo, al tiempo que especificó que “la iniciativa prevista en el artículo 106 que es la creación de empresas estatales y en función de esa previsión hemos acompañado el proyecto presentado”, en referencia a la Sociedad del Estado.

Aseguró que desde el Gobierno municipal electo “entendemos que es una herramienta para que el Municipio pueda intervenir de forma directa en uno de los mandatos que tiene prevista la Carta Orgánica que prevé la creación de empresas estatales, donde en el artículo 40 dice que el Municipio planifica y desarrolla políticas y programas sociales tendientes al logro de la promoción humana y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes, la participación individual y comunitaria”.

Opinó que las críticas que originalmente recibió el proyecto “prefiero verlo como inquietudes que puede tener cualquier vecino o sector político o gremial, y se vieron reflejada en la sesión de este Concejo cuando se aprobó en primera lectura y en función de esas intervenciones y las dudas e inquietudes que existían, Martín Pérez se puso a la cabeza del equipo de trabajo para hablar con cada uno de los que se expresó públicamente y así explicar los alcances de la Sociedad del Estado porque creemos que hay cosas que deben estar muy claras”.

En tal sentido expresó que “es una sociedad que necesita un control mayor por parte del propio Estado porque si bien se rige por la Ley de Sociedades comerciales, como una empresa privada, dónde se vincula con los trabajadores de forma privada conforme cada uno de los convenios colectivos que sean aplicables en función de las actividades que la empresa quiera desarrollar y además existe la Ley 20705 dónde se establece que estas Sociedades no pueden decretarse en quiebra”.

Y reveló que entre los objetivos principales que la empresa tendrá a corto plazo es “el tratamiento diferenciado de los residuos y lo que tiene que ver con el reciclado de los diferentes residuos que generamos como vecinos y reciclar el caucho, el cartón, el vidrio, o el plástico que no ha despertado el interés de sectores privados pero nosotros desde la Sociedad del Estado queremos llevarlo adelante”.

Y otro de los “objetivos que tenemos a corto plazo es todo lo que tiene que ver con la generación de energías limpias que provengan de la fuerza de la naturaleza y creemos que Río Grande puede tener un proyecto a largo plazo”.

Finalmente señaló que la Sociedad del Estado va a tener un órgano directivo integrado por 3 miembros titulares, que serán designados por el Intendente, pero el órgano de fiscalización va a tener una necesaria designación por parte de los integrantes del Concejo Deliberante porque a propuesta del Ejecutivo va a designar a quienes van a realizar la fiscalización que además tendrá una fiscalización externa que la va a realizar el Tribunal de Cuentas Municipal”.

“Esta empresa nos parece positiva, y queremos acompañar”

Julio Necul, por su parte, señaló que coincide con la creación de la Sociedad del Estado y en tal sentido se mostró a favor en “el punto C, por eso hoy participamos porque nosotros los trabajadores petroleros generamos mucha energía y queremos ver si se puede ser socio del Estado municipal o provincial porque todas las empresas de energía son del sector privado, no tenemos injerencia y nos cuesta sindicalmente negociar mucho con las empresas”.

Por lo que “nos gustaría que tenga participación el Estado para poder ser socios de un recurso que no es renovable, se puedan generar pequeñas Pymes porque vienen todas empresas multinacionales y me parece que si el Estado es socio vamos a tener más herramientas para trabajar más tranquilos”.

Aseguró finalmente que “hacen falta controles en materia ambiental, por lo que esta empresa nos parece positiva, y queremos acompañar”.

“Como trabajador quiero que se respete las fuentes de trabajo”

El trabajador Elías Roldan Leal señaló que “como trabajador quiero que se respete las fuentes de trabajo, los materiales de trabajo en la Sociedad del Estado, que no se retroceda en ningún logro obtenido, y que se nos garantice tanto la continuidad laboral, como la cantidad de años que tenemos trabajando dentro de las empresas que han venido prestando el servicio de recolección, de barrido, y limpieza, y que esta sociedad que se está formando no sea ningún retroceso para el trabajador”.

“Deben de garantizarse los puestos de trabajo y respetar los Convenios Colectivos de Trabajo”

Eliana Velázquez opinó que en el proyecto “se podría perjudicar los derechos de los trabajadores” aunque aclaró que “no estoy en contra del proyecto en sí sino que la inquietud que tienen los trabajadores es que se le garantice sus puestos de trabajo y se respeten los Convenios Colectivos de Trabajo, por lo cual pido que quede por escrito esta inquietud porque es la única manera de que se garantice esto, y que después no se borre con el codo”.

Y comparó la situación con lo que ocurre en Ushuaia dado que allí, sostuvo que la empresa del Estado “hace contratos de trabajo por Decreto en el cual se utilizan pasantes para hacer tareas y no tienen obra social ni recibo o gente de los planes que realizan tarea que no están en los pliegos”.

Vargas pidió que “preserven sobre toda las cosas las fuentes de trabajo”

Por su parte el secretario de Prensa de Camioneros Guillermo Vargas señaló que “poder expresar un llamado de atención para los que vengan, no puede ser que nos enteremos siempre después del proyecto que afecte la recolección, o al barrido manual de calles, o algún servicio que vinculen a los trabajadores de nuestra organización porque lamentablemente siempre tenemos que venir al Concejo cuando ya está el proyecto consumado, sin ser tenido en cuenta para poder marcar una postura sobre esta situación”.

En este sentido sostuvo que “si de ultima no nos llaman, ya saben cómo es nuestra organización, primero el trabajador, segundo el trabajador, y tercero el trabajador, y si bien acompañamos el crecimiento y el desarrollo de la ciudad de Río Grande, hoy no sabemos cómo será el proyecto de ‘Río Grande Activa Sociedad del Estado’, pero particularmente sobre todas las cosas en los inviernos duros de los compañeros que ya se han jubilado, en los compañeros que ya llevan más de treinta años, y en aquellos que sienten con orgullo hoy poder trabajar y representar a una empresa, necesitamos las garantías correspondiente para que dentro del marco de lo que sea Río Grande Activa Sociedad del Estado se preserven sobre toda las cosas las fuentes de trabajo”.

Asimismo pidió que “otras organizaciones gremiales también hubieran estado presente en la audiencia, tanto del ente privado, como estatal, pero cada uno sabe lo que hace, y nuestra organización sindical siempre que haya un oscuro para perjudicar a un trabajador, no es que vemos fantasmas, sino que tratamos de preservar las fuentes de trabajo de ellos, dado que son los trabajadores quienes tienen la incertidumbre, y en ellos son los que nosotros como organización gremial queremos que dentro del proyecto se preserven en la ordenanza por escrito que los trabajadores de Río Grande Activa Sociedad del Estado se regirá por las disposiciones legales de la ley de contrato de trabajo 20744, y que bajo ninguna circunstancia dejaremos de ser afiliados al gremio de Camioneros para ser considerados empleados estatales”.

También solicitó que “la relación entre los trabajadores y ‘Río Grande Activa Sociedad del Estado’ estará regida por los convenios colectivos de trabajo que rige cada actividad que la empresa que se conforme y lleve adelante, por lo cual el compañero camionero, será camionero, el compañero de la construcción será UOCRA, el compañero chófer de colectivo será UTA, y así sucesivamente para cada una de la tareas respetando su convenio colectivo de trabajo dentro del ámbito privado, por lo que su salario y condiciones laborales deberán respetarlas a través de la legislación del derecho privado según cada actividad, y dejar enmarcado que en cada una de las finalizaciones de las contrataciones pelearemos las indemnizaciones correspondientes para cada uno de los trabajadores de la recolección, del barrido manual de calles, y el relleno sanitario”.

Luciani aseguró que “en una sociedad del estado, el capital privado no puede ingresar”

En tanto Walter Luciani manifestó que “en el proyecto hemos observado algunas cosas que nos llenaban de inquietud, y lo que tratamos es no estar en contra de un proyecto, sino de sumar algunas inquietudes que tenemos nosotros como trabajadores estatales, y de parte de un colectivo que nos lleva a pensar que se está generando una nueva institución que nos parece que no está del todo acorde con la normativa vigente”.

Al respecto indicó que “la ley 20705 en su artículo 3 habla de la imposibilidad de incorporar capitales privados a las empresas del estado, dado que en una sociedad del estado, el capital privado no puede ingresar”.

Sin embargo aseguró que “existe la sociedad del estado, pero en casi todo el país, las sociedades del estado se crean puntualmente para brindar un servicio público en particular, y no para una cantidad de servicios, que son funciones esenciales del Municipio, por lo que pareciera que estamos haciendo es eliminar el Municipio de la ciudad, y crear una sociedad anónima en su lugar, por lo cual nos parece que no están yendo por el camino correcto, y esto no significa que esté en contra de una sociedad del estado, pero si en contra de que una sociedad del estado tenga en su potestad todo lo que el Municipio deba realizar por lo cual me parece que no es una cuestión acorde a lo que la propia ley nacional sobre sociedades del estado está diciendo” subrayó.

Por tal motivo marcó que “esta misma ley habla de que no se puede ingresar capitales privados a la órbita del estado, y tampoco transformase en una sociedad de participación mayoritaria del estado, bajo ninguna modalidad dice, entonces si creamos una sociedad del estado, generamos la potestad de concebir sociedades con participación mayoritaria del estado, de una forma indirecta estamos ingresando capitales privados dentro de la órbita de capitales de una sociedad del estado, por lo cual creemos que se podría rever esa parte, y tratar de acordarla con la normativa que esta vigente”.

En relación a las fuentes laborales, indicó que “hubiera sido positivo que las organizaciones gremiales estatales hubieran estado presente para dar su opinión, preocupados por la situación”, replicó.

Finalmente mostró su preocupación señalando que “es una sociedad del estado que se dedica a todas las facultades que tiene el Municipio, entonces estando bajo un régimen que se supone que tiene estabilidad de trabajo, parece raro lo que se quiere crear, con la invención de llevar adelante una sociedad que elimine la potestad publica, y que se rija por el derecho privado, eliminando el derecho administrativo que es el único que pueda controlar al estado, entonces hay un montón de cosas que no han sido tenidas en cuenta en este proyecto, que se podrían tener en cuenta, dado que es para el bien de todos, y no para el mal de ninguno”.