Concejales dieron inicio al debate del proyecto de Presupuesto 2020

Este miércoles dio inicio el debate del proyecto de Presupuesto 2020, encuentro del cual participaron los actuales ediles, como así también los concejales electos, y parte del equipo de transición del intendente electo Martín Pérez. En cambio no participó de la discusión el secretario de Finanzas Oscar Bahamonde. La titular de la Comisión de Presupuesto, concejal María Eugenia Duré, sostuvo que “vamos a avanzar desde la comisión en las modificaciones que se presenten desde el equipo técnico del electo intendente Martín Pérez”. Por su parte el concejal Paulino Rossi señaló que “el punto de equilibrio del valor de la Unidad Fiscal lo tienen que definir las autoridades electas”. En tanto que el responsable en la transición del equipo de Martín Pérez, Gastón Díaz, adelantó que “habrá cambios sustanciales en el porcentaje para obra pública, ayuda social, bonificación de la unidad fiscal y una modificación del monto del subsidio al transporte público”.

Rio Grande.- La sala de Comisiones del Concejo Deliberante hoy fue escenario a través del cual dio comienzo el análisis del proyecto de Presupuesto Municipal para el Ejercicio Financiero 2020.

El encuentro fue presidido por la titular de la Comisión de Presupuesto, concejal María Eugenia Duré, y del cual también participaron el Presidente de la institución Alejandro Nogar, y los concejales Paulino Rossi, Raúl von der Thusen, y Miriam Mora.

Además la reunión tuvo la particularidad que contó con la participación de la mayoría de los concejales electos como Javier Calisaya, Pablo Llancapani, Hugo Martínez, Walter Abregu, y Cintia Susñar, como así también estuvieron presentes representantes del equipo de trabajo del electo intendente Martín Pérez como Gastón Díaz, Gonzalo Ferro, y Diego López.

En cambio del encuentro no participó el secretario de Finanzas Oscar Bahamonde, quien presentó un escrito en la institución legislativa aduciendo que no podía participar por tener reuniones de trabajo en la capital provincial , como así tampoco estuvieron presentes los vocales del Tribunal de Cuentas Municipal, y las autoridades del Juzgado de Faltas.

Cabe recordar que el Ejecutivo había presentado el proyecto el último día hábil del mes de septiembre, estimándose el mismo en la suma de cinco mil ciento sesenta millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y seis pesos ($ 5.160.845.376) destinados a atender las erogaciones presupuestarias del Municipio de Río Grande para el Ejercicio Financiero 2020.

“Vamos a avanzar desde la comisión en las modificaciones que se presenten desde el equipo técnico del electo intendente Martín Pérez”

Tras el encuentro la concejal Dure señaló que “en principio hemos abierto el debate para la discusión al presupuesto para el año que viene, nosotros desde la comisión de Presupuesto que presido desde hace cuatro años teníamos la obligación de convocar no solamente a los concejales en funciones, sino también a los concejales electos, pero por sobre todo a la secretaría de Finanzas del actual Ejecutivo Municipal que es desde donde se confeccionó este proyecto de presupuesto, no solamente desde las partidas presupuestarias, sino también dejando en claro el plan de acción, y esto tiene que ver con un plan de acción pensado para una futura intendencia electa que también estuvo en el día de hoy, pero no así el secretario de Finanzas Oscar Bahamonde, con lo cual hubo diferentes interrogantes que nos han quedado, entendiendo que no vamos a tener la respuesta del Ejecutivo Municipal, por lo cual vamos a avanzar desde la comisión de Presupuesto en las modificaciones que se presenten desde el equipo técnico del electo intendente Martín Pérez, como así también las inquietudes y modificaciones que podamos presentar los concejales en funciones, también vamos a tomar en consideración todo aquello que puedan presentar los concejales electos porque tenemos que tener un presupuesto que contemple a todos los riograndenses, dado que la realidad es que el presupuesto que hoy tenemos en mano los excluye”.

Ante lo anunciado durante el encuentro de comisión por el Dr. Gastón Díaz que el próximo lunes ingresaran a la comisión de Presupuesto nuevas propuestas para dar avance al proyecto, Duré manifestó que “hay diferentes puntos que son sensibles a un presupuesto, que tiene que ver en principio con una reducción considerable en la partida de Promoción Social, lo habíamos notado cuando recibimos el presupuesto, llama mucho la atención que se haya pensado una lógica de reducción en esa partida, teniendo en cuenta la difícil situación económica que se atraviesa en la ciudad, y sobre todo cuando desde el mismo el Ejecutivo se ha dicho que se ha aumentado la cantidad de asistencia a las familias riograndenses, con lo cual es un punto a modificar, mientras que por el otro lado también llamaremos a la empresa de colectivos respecto del aumento del 100%, pero la particularidad de que en este presupuesto presentado no está detallado para que se aumenta ese porcentaje”.

También indicó que “el equipo de Martín Pérez presentará un plan de obras públicas, recordando que lo que se presenta actualmente es solamente re determinaciones de precios, con lo cual no le queda margen para el desarrollo de ninguna obra, con lo cual también presentarán eso”.

Asimismo indicó que “había dudas respecto de las deudas que puede llegar a tener el Ejecutivo, cosa que nosotros tampoco tenemos esas respuestas, además estamos insistiendo nuevamente con lo que tiene que ver con el presupuesto participativo, saber que se ha hecho, no nos responden los pedidos de informes, y debemos decir también que la información tiene que ser para todos, dado que hay información que en la transición no se obtuvo para el análisis del presupuesto en los equipos técnicos, pero que tampoco la tenemos los concejales porque el Ejecutivo no responde”.

En relación al valor de la Unidad Fiscal, dijo que “lo que está planteado como bonificación en este presupuesto que es alrededor del 21%, también el intendente electo ha manifestado que no va a haber un impuestazo, pero las próximas comisiones van a servir para ver cómo se van a llevar adelante la cuestión de los impuestos, y como va a quedar plasmado en un presupuesto, hoy está dispuesto en el detalle que envió el Ejecutivo, pero no así el año pasado, dado que se realizó por decreto”.

Resaltó que “la ausencia de la secretaría de Finanzas del Municipio marcó hoy no solamente una responsabilidad, sino también el hecho de no darnos las respuestas a todos los interrogantes que tenemos en esta mesa”.

Finalmente la edil sostuvo que “desde el Concejo Deliberante seguimos esperando respuesta a un montón de pedidos de informes, dado que una de las cuestiones tiene que ver con la cantidad de personal con diferentes contratos que tiene el Ejecutivo, si bien el concejal Rossi mostró desde la página Web del Municipio respecto de lo que tiene que ver con la planta de personal del Ejecutivo, nosotros necesitamos saber cuál es la gente que está con otros contratos, y que hay diferentes programas que se llevaron adelante tanto en el 2018, como en el 2019 por decreto, y que fueron en aumento, y que nosotros no tuvimos esa información, y que desde el mes de junio no teníamos los boletines oficiales, con lo cual no contábamos con la información como para poder interiorizarnos, es por eso que en la sesión anterior presente sendos proyectos de pedidos de informe pata obtener esa información, no obtuvimos respuestas, con lo cual no sé si al actual Ejecutivo les interesa participar de este debate, hoy dejaron en claro que no les interesa, con lo cual nosotros seguiremos avanzando en la ordenanza madre de la ciudad como es el proyecto de Presupuesto”.

“El punto de equilibrio del valor de la Unidad Fiscal lo tienen que definir las autoridades electas”

En tanto el concejal Paulino Rossi señaló que “ha sido una reunión sumamente estéril, sabemos que el proyecto de presupuesto que se presentó ha sido descartado por las autoridades electas, en lo personal me preocupa mucho el escenario político que se viene porque a la fecha en que estamos no hemos podido avanzar porque no tenemos ningún tipo de información”#.

En cambio consideró como positivo que “las autoridades electas estarán presentando la próxima semana un proyecto de presupuesto con modificaciones al actual para poder comenzar a analizar de cuál será la realidad económica y financiera del Municipio para el año que viene, y de qué manera esto se va a traducir en obras y acciones para los vecinos, dado que al día de hoy no tenemos nada”.

Con relación al valor de la Unidad Fiscal, dijo que “estamos en un contexto inflacionario, eso no lo podemos negar, la moneda se devalúa constantemente, lo cual implica que cada vez sean más caros los servicios que debe de brindar el Municipio, los servicios se financian a través de lo que directamente pagamos por la tarifa, por ejemplo el agua, donde el nivel del subsidio es del 80%, o se paga por rentas generales, y si se paga por rentas generales significa menos obras y servicios para la ciudad, este punto de equilibrio lo tienen que definir las autoridades electas, es decir cuál es el punto que ellos consideran razonable entre el incremento de las tarifas para pagar estos servicios que se le brindan a los vecinos, o que porcentaje se paga por rentas generales, teniendo menor capacidad para llevar adelante obras directas a los vecinos, con los cual estas son las definiciones importantes, y esto es lo que tenemos trabajar para saber si está equilibrado o no, dado que si lo dejamos que se actualice automáticamente por los índices del INDEC tenemos un aumento del 150% de los impuestos, que tampoco sería razonable en este contexto económico, pero tampoco es razonable no aumentar absolutamente nada”.

Finalmente indicó que “el actual proyecto de Presupuesto no tiene obra pública, dado que plantear solamente el 4 o 5 % de obra pública, cuando más de la mitad de las obras planteadas son re determinaciones de precios, son obras ya hechas, con deudas, eso es igual a cero, por lo cual no es viable sostener a una ciudad con una asignación en obra pública tan bajo, cuando hemos tenido históricamente entre un 15 a un 20%,plantear solamente un 2 o un 3% en obra pública, por lo cual esperemos que se plantee algo superador a esto la próxima semana”.

“No vamos a escapar a discutir los temas importantes”

Finalmente Gastón Díaz, en representación del electo gobierno municipal, tras la reunión con los Concejales expresó que “teníamos cifradas expectativas en tener la palabra de las actuales autoridades municipales en relación a algunos puntos que aún no hemos podido mantener en el marco de la transición”.

Sin embargo destacó el tramo final del encuentro dónde “se ha manifestado el poder debatir el presupuesto de cara al vecino, y dejar de pensar si es el Presupuesto del Intendente actual o si es del intendente electo, si logramos corrernos de ese debate, y pensar que es el Presupuesto de los vecinos, vamos a ganar todos”.

Por lo cual consideró “positivo” esto de poder debatir y poder discutir todos los puntos y asumir nosotros un compromiso de elevar nuestras propuestas el próximo lunes y tratarlos el próximo miércoles en Comisión”.

Remarcó que “más allá de las posturas de cada uno, en función de su ideología política, nosotros somos un espacio mucho más amplio de lo que incluso venimos trabajando”, y en tal sentido reveló la intención de tener “una Intendencia de puertas abiertas al debate y a la discusión y no vamos a escapar a discutir los temas importantes y este es un tema muy importante para la gestión de Martín Pérez sentenció”.

Finalmente opinó que se trató de “una reunión productiva porque nosotros venimos con dos ejes, por un lado escuchar de parte del Ejecutivo Municipal todo lo que nos está faltando en materia de información para clarificar el déficit municipal que no pudimos obtener durante la transición ni en el día de la fecha porque no asistieron los funcionarios municipales y el segundo eje era la necesidad de transmitirle la necesidad de modificaciones para tener un Presupuesto más justo, más equitativo y que tenga una distribución de cara a la gente”.