Concejales asistieron a la asunción del nuevo Director provincial del Servicio Penitenciario

(28 Dic. 2023) Hoy por la mañana representantes del Concejo Deliberante de Río Grande participaron del acto de asunción del Director provincial del Servicio Penitenciario, Inspector General Ariel Normando Ciares. El mismo tuvo lugar en las instalaciones del Gimnasio de la División Institutos Policiales de Río Grande.

La comitiva del Concejo Deliberante estuvo encabezada por la presidenta, a cargo, de la institución, Lucía Rosi, y las concejales Guadalupe Zamora y Florencia Vargas.

Finalizada la ceremonia, la concejal Guadalupe Zamora celebró la designación del Inspector General Ariel Ciares y destacó su trayectoria al señalar que “el Dr. Ciares es una persona con trayectoria destacada en nuestra comunidad y con amplia experiencia en la materia”.

Señaló que el flamante funcionario provincial “es una persona con quien se puede mantener un diálogo fluido y siempre está trabajando y pensando en proyectar al servicio penitenciario y al sistema carcelario provincial”, por lo que “en lo personal me parece una acertada decisión por parte del Ejecutivo provincial de realizar esta designación”.

Por lo tanto, no dudó en las expectativas positivas que genera la figura del Inspector General Ariel Ciares que “desde hace tiempo está a cargo de la Unidad de Detención Nro. 1, se ha capacitado muchísimo, ha tenido mucha intervención en la sociedad, es una persona que trabaja en red, que construye mediante las diferentes instituciones y no tengo dudas de que hará un gran trabajo”.

Además, subrayó que “está en contacto permanente con el Poder Judicial, la secretaria de Derechos Humanos y otras organizaciones, la Comisión contra la tortura y tiene una mirada integral respecto de la actividad que debe desarrollarse y no tengo dudas de que va a hacer una excelente labor”, concluyó.