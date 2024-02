Concejal Federico Runin: “La eximición de impuestos al sector transportista y el libre de deuda son herramientas para beneficiar a los vecinos de Rio Grande”

Así lo manifestó el concejal Federico Runin con relación a los proyectos presentados desde el bloque de Forja con respecto a la eximición de pago de patentes a taxis, remises, fletes y transportes y la no obligatoriedad del pedido de libre deuda para trámites municipales como la licencia y renovación de carnet de conducir. En este sentido el edil exteriorizó que “de ninguna manera tiene que ver con una cuestión de desfinanciamiento, por el contrario con respecto al presunto desfinanciamiento hemos dado razones por las cuales en el presupuesto municipal actual 2024 hay recursos que no han sido tenidos en cuenta al momento de aprobarlo allá por finales del año pasado, con lo cual son recursos que deben ser incorporados al presupuesto municipal actual de alrededor de dos mil millones de pesos, con lo cual el argumento del desfinanciamiento se tornaría abstracto, falaz y totalmente incorrecto”. Al respecto detalló que “estos recursos provienen de las regalías hidrocarburíferas”.

Río Grande.- El concejal Federico Runín se refirió a los proyectos presentados desde el bloque de Forja con relación a la eximición de pago de patentes a taxis, remises, fletes y transportes y la no obligatoriedad del pedido del libre deuda para trámites municipales como la licencia y renovación de carnet de conducir y en este sentido señaló que “hemos podido brindar nuestros fundamentos acerca de ambos proyectos, independientemente de la resolución aprobada en la última sesión especial del día jueves, donde justamente aprobamos por mayoría una resolución legislativa en virtud de la cual entendimos que el Municipio de Río Grande al haber enviado los vetos fuera del plazo de los 10 días que estipula la Carta Orgánica entendimos como resuelto tenerlos por no presentados, por inexistentes”, expuso.

El edil recordó que “los vetos fueron presentados el día 11, cuando la Carta Orgánica es sumamente clara de que el plazo es de 10 días, pero independientemente de esa cuestión formal, nos pareció sumamente atinado avanzar y poder explicar y dar los fundamentos de fondo respecto de nuestros proyectos y por qué, en definitiva, nosotros entendemos que son importantes para nuestros vecinos”.

En este sentido, Runin explicó que “la comisión sirvió para poder explayarnos respecto de los fundamentos en lo que tiene que ver con la eximición impositiva al sector transportista municipal, esto es taxiflet, transporte escolar, remis y taxis, teniendo en cuenta que hoy por hoy hay circunstancias económicas bastante complejas a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, con parámetros de la macroeconomía con índices totalmente difíciles, con una inflación cada día más alta y con una fuerte devaluación que ha habido de nuestra moneda del peso y la alta variación que ha habido en los elementos de la canasta básica familiar”.

Razón por la cual entendimos que “esta situación ha repercutido en el poder adquisitivo de este sector en particular, siendo además que ha sido un sector que los hemos recibido en el mes de diciembre cuando apenas asumimos, por lo que fundamentándonos en una ordenanza que en el año 2019 se legisló en ese sentido es que justamente se logró aprobar esta ordenanza para eximir de este impuesto en particular al sector transportista en el marco de los beneficios tributarios, conforme a lo que estipula el Código Tributario Municipal que es una facultad que solamente puede hacerse a través de una ordenanza”, expuso Runin.

Con relación al libre deuda, manifestó que “en lo que respecta a este proyecto nosotros estamos solicitando, proyecto que fue aprobado, que no se exija más en el procedimiento administrativo de tramitación de licencia de conducir o su renovación el requisito de libre deuda de impuesto porque entendemos que es un requisito que no surge en ninguna de las normas que componen el Ordenamiento Jurídico Municipal, dado que quizás cuando el Ejecutivo envió el veto al Concejo Deliberante entre sus fundamentos hizo uso de la exposición de una norma que está dentro del Código Tributario Municipal, pero nosotros entendemos que el tema de la licencia de conducir no tiene nada que ver en lo absoluto con una cuestión impositiva, no solamente porque no existe en todo el Ordenamiento Jurídico Municipal una norma que así expresamente lo legisle para el trámite de la licencia de conducir sino que la licencia está principalmente basada en fundamentos de seguridad vial y derecho a la circulación y sumado a que también hoy por hoy hay circunstancias económicas apremiantes en el contexto local, provincial y nacional, entendemos que es una medida sumamente contemplativa, solidaria con el vecino de la ciudad y que le permita simplificar el trámite de licencia para que cada vez que vaya a hacer el carnet de conducir o de subordinación no se le pida mal el certificado de libre deuda”.

Runin explicó que “ambos proyectos que fueron impulsados desde el bloque de Forja de ninguna manera tienen que ver con una cuestión de desfinanciamiento, los dos proyectos son herramientas para beneficiar a los vecinos de la ciudad de Rio Grande, por lo cual como lo hemos explicado en la comisión de ninguna manera se trata de cuestiones vinculadas al desfinanciamiento del Municipio”.

El edil entendió que “hemos dado incluso respecto al presunto desfinanciamiento razones por las cuales en el presupuesto municipal actual 2024 hay recursos que no han sido tenidos en cuenta al momento de aprobarlo allá por finales del año pasado, con lo cual son recursos que deben ser incorporados al presupuesto municipal actual de alrededor de cerca de dos mil millones de pesos, con lo cual el argumento del desfinanciamiento se tornaría abstracto, falaz y totalmente incorrecto”.

Al respecto detalló que “estos recursos provienen de las regalías hidrocarburíferas porque hoy a nivel provincial hay un presupuesto que está reconducido, se han establecido por supuesto proyecciones en cuanto a las regalías y aplicando los coeficientes presupuestarios que corresponden al Municipio hay una diferencia de casi dos mil millones de pesos entre lo que presupuestó el municipio de Rio Grande y la realidad que hoy corresponde”.

Por último, expresó que “hemos solicitado dictamen sobre ambos proyectos para la próxima sesión”.