Con más controles y asistencia, comienza el Operativo Verano Seguro 2025

El Gobierno provincial reforzará la seguridad en rutas y brindará acompañamiento permanente a quienes ingresen o egresen de la isla durante el verano.

A partir del lunes 9 de diciembre, la Provincia de Tierra del Fuego pondrá en marcha el Operativo Verano Seguro 2025, una política pública orientada a garantizar un tránsito más seguro y ordenado durante el período de mayor movimiento turístico. El dispositivo contempla la instalación de puestos de control e información en diferentes puntos estratégicos de la Ruta Nacional 3, con presencia continua de la Policía Provincial y personal de Protección Civil.



En los puestos se ofrecerán servicios básicos —baños, agua caliente, Wi-Fi y contenedores de residuos— además de información clave para quienes deban cruzar a Chile, incluyendo la documentación requerida, horarios de frontera y estado del cruce por barcaza.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca fortalecer la prevención y acompañar a miles de familias que viajan durante el receso estival.